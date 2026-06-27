बिहार: केले के पेड़ काटने के विवाद में भतीजे ने धारदार हथियार से की चाचा की हत्या, अन्य दो लोग घायल

हाजीपुर, 27 जून (आईएएनएस)। बिहार के वैशाली जिले में केले के पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने धारदार हथियार से अपने चाचा की हत्या कर दी। हमले में मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उनके बेटे के भी घायल होने की सूचना है।

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पुलिस के अनुसार, घटना देर रात करीब एक बजे की है। मृतक की पहचान इस्माइलपुर गांव निवासी अमोद राम (55) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि केले के पेड़ काटने को लेकर परिवार के भीतर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी चंदन कुमार ने कथित रूप से धारदार हथियार से हमला कर दिया।

हमले में अमोद राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में भर्ती कराया गया है। घटना में मृतक के बेटे के भी घायल होने की जानकारी मिली है। उनकी स्थिति के संबंध में पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक वैशाली स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पुलिस ने शनिवार को कहा कि प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह केले के पेड़ काटने को लेकर हुआ आपसी विवाद प्रतीत हो रहा है। हालांकि, सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के संबंध में अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा।

फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी चंदन कुमार की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने बताया कि घटना के बाद इलाके में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात है और पूरे क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मामले में विधि-सम्मत कार्रवाई जारी है।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीसीएच