बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट विवाद: नेपाल के होटल में संदिग्ध हालात में रौशन आनंद के भाई की मौत

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बिहार के कोचिंग इंस्टीट्यूट विवाद के बीच मशहूर टीचर रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई है।

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इस घटना के बाद नेपाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और उसके साथ मौजूद कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

प्रिंस यादव की मौत ऐसे समय में हुई है जब उनके भाई रौशन आनंद से जुड़ा एक कानूनी विवाद चल रहा है। रौशन आनंद 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' से जुड़े एक जाने-माने शिक्षक हैं। छात्र उन्हें "रौशन सर" के नाम से जानते हैं और वे अभी पटना में तोड़फोड़ के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

खबरों के मुताबिक, प्रिंस यादव कम से कम छह दोस्तों के साथ नेपाल में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात उनकी मौत हो गई और जांचकर्ताओं ने इन हालात को संदिग्ध बताया है। मौत की असल वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।

अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय प्रिंस के साथ मौजूद सभी युवकों को नेपाल पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अधिकारी सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और उनकी मौत से जुड़ी घटनाओं का क्रम समझने के लिए विस्तृत जांच कर रहे हैं।

खबर है कि घटना के बाद मृतक के परिवार वाले नेपाल जा रहे हैं।

प्रिंस यादव का नाम पटना के दो बड़े कोचिंग संस्थानों, 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' और 'खान ग्लोबल स्टडीज', के बीच चल रहे विवाद से जुड़े तोड़फोड़ के एक हालिया मामले में भी आरोपी के तौर पर आया था।

रौशन आनंद और शिक्षक फैसल खान (जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है) के कोचिंग सेंटरों के बीच की प्रतिद्वंद्विता हाल के सप्ताह में चर्चा का विषय रही है। इस महीने की शुरुआत में खान सर की एकेडमी में तोड़फोड़ और फायरिंग की घटनाओं के बाद यह विवाद और बढ़ गया था।

इस घटना के बाद बिहार पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था जबकि खान सर को कोर्ट से सख्त कार्रवाई से अंतरिम राहत मिल गई थी।

खबरों के मुताबिक, प्रिंस यादव पर 2021 में खान सर के कोचिंग संस्थान पर कथित हमले से जुड़ी एक घटना में भी आरोप लगा था। आरोप था कि वे एक क्लासरूम में घुसे थे और हिंसक झड़प में शामिल थे।

पिछले कुछ सालों में खान सर ने सार्वजनिक रूप से रौशन आनंद पर अपने कोचिंग संस्थान और स्टाफ के खिलाफ हमले और हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये आरोप दोनों शैक्षिक समूहों के बीच चल रहे बड़े विवाद का हिस्सा रहे हैं।

इस बीच, नेपाल पुलिस प्रिंस यादव की मौत से जुड़े हालात की जांच कर रही है। अधिकारियों ने अभी तक मौत की वजह नहीं बताई है और जांच के नतीजे का इंतजार किया जा रहा है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम