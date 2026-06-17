बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा, तीन किशोरों की मौत से मातम

पटना, 17 जून (आईएएनएस)। बिहार के नालंदा जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई। यह घटना तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के गंगा बीघा पुल के पास हुई, जिससे स्थानीय इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।

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मृतकों की पहचान अंकुश कुमार (15), पिता सतीश चौधरी, सनी कुमार (15), पिता राजा चौधरी और टन्नू कुमार (15), पिता मनोज चौधरी के रूप में हुई है।

तीनों ही तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के कोठारी गांव के रहने वाले थे और एक ही परिवार से संबंधित थे।

परिजनों के अनुसार, तीनों किशोर मोटरसाइकिल से तेल्हाड़ा बाजार जा रहे थे।

शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि बाइक की टक्कर एक ई-रिक्शा से हुई थी, लेकिन पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार बाइक नियंत्रण खो बैठी और गंगा बीघा पुल के पास सड़क किनारे खड़े एक ताड़ के पेड़ से टकरा गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे।

घायलों को तुरंत इलाज के लिए मॉडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे की मौत पहले ही मौके पर हो चुकी थी।

तेल्हाड़ा थाना प्रभारी अजीत कुमार टिंकू ने बताया कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

उन्होंने कहा, ''तीनों किशोर मोटरसाइकिल से तेल्हाड़ा बाजार जा रहे थे। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच जारी है।''

इस हादसे में एक ही परिवार के तीन किशोरों की मौत से कोठारी गांव में मातम पसरा हुआ है।

परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में पीड़ित परिवारों के घर पहुंच रहे हैं और शोक में डूबे हुए हैं।

पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

--आईएएनएस

एएमटी