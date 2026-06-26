बिहार के भोजपुर में स्थानीय लोग नई बस्ती का नाम 'भारत भूषण तिवारी' के नाम पर रखेंगे

पटना, 26 जून (आईएएनएस)। कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत को लेकर जारी विवाद के बीच, बिहार के भोजपुर जिले के बिलौती गांव के निवासियों ने शुक्रवार को इलाके में बन रही एक नई बस्ती का नाम उनके नाम पर रखकर रखने का फैसला किया है।

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स्थानीय निवासियों और समर्थकों ने उस स्थान पर एक बड़ा बोर्ड लगाया है, जहां 17 जून को मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी शहीद हुए थे।

बोर्ड पर उनकी तस्वीर और मृत्यु तिथि के साथ 'आपका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा' संदेश लिखा है।

बोर्ड पर यह भी लिखा है कि प्रस्तावित बस्ती का नाम 'शहीद भरत नगर जवईनिया' रखा गया है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, जवईनिया गांव से विस्थापित परिवारों के लिए बिलौती में लगभग 74 आवास इकाइयां आवंटित की गई हैं।

स्थानीय सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव दिया है कि बस्ती का आधिकारिक नाम भरत भूषण तिवारी की स्मृति में भरत नगर रखा जाए।

निवासियों का कहना है कि भरत भूषण तिवारी ने स्थानीय मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाया था और भूमि एवं पुनर्वास से संबंधित मामलों में ग्रामीणों का समर्थन किया था।

कई स्थानीय लोगों ने बिहार सरकार से अपील की है कि वह इस नाम को औपचारिक रूप से मान्यता दे और भरत भूषण तिवारी द्वारा अपने जीवनकाल में उठाए गए मुद्दों का समाधान करे।

स्थल पर लगे साइनबोर्ड में शाहपुर स्थित युवा परिवर्तन फाउंडेशन की भागीदारी का उल्लेख है। हालांकि, नामकरण की पहल फिलहाल एक स्थानीय प्रयास है।

बस्ती के प्रस्तावित नाम के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना या सरकारी स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

भरत भूषण तिवारी 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौती गांव में एक मुठभेड़ में शहीद हो गए।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भारत भूषण तिवारी द्वारा कथित तौर पर पुलिस पर गोली चलाने के बाद अधिकारियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

हालांकि, उनके परिवार का आरोप है कि गोली लगने से पहले ही उन्होंने अपना हथियार फेंक दिया था।

इस मुठभेड़ ने जनता और राजनीतिक जगत का काफी ध्यान आकर्षित किया है।

पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक न्यायिक जांच इस घटना से संबंधित परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है।

परिवार ने शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जारी रखी है और मामले की स्वतंत्र जांच की भी मांग की है।

--आईएएनएस

एमएस/