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बिहार के बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो में मारी टक्कर ड्राइवर की मौत, कई कांवड़िये घायल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 06, 2026, 08:44 AM
बिहार के बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो में मारी टक्कर ड्राइवर की मौत, कई कांवड़िये घायल

पटना, 6 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के बेगूसराय जिले में गुरुवार को सुल्तानगंज की तीर्थयात्रा उस समय दुखद घटना में बदल गई, जब तेजी से आ रहे एक ट्रक ने श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक टेंपो को टक्कर मार दी।

इलाज के दौरान टेम्पो ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि हादसे में कई कांवड़िये घायल हो गए।

यह घटना साहेबपुर कमाल पुलिस स्टेशन इलाके में बखड़ा ढाला और सनहा ढाला के बीच हुई।

पुलिस के मुताबिक, सीएनजी टेंपो में श्रद्धालु बरौनी से सुल्तानगंज जा रहे थे , ताकि भगवान शिव को चढ़ाने के लिए पवित्र गंगाजल ला सकें।

गाड़ी में तकनीकी खराबी आने के बाद ड्राइवर और श्रद्धालु गाड़ी से उतरे और उसे धक्का देने लगे तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने टेंपो और उसे धक्का दे रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई।

सूचना मिलने पर साहेबपुर कमाल पुलिस स्टेशन के जवान मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को साहेबपुर कमाल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया।

प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। टेंपो ड्राइवर की पहचान बिहट निवासी कारी के तौर पर हुई है, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

घायलों में वैशाली जिले के हाजीपुर के रहने वाले अनीश साहनी (40), राम रतन राय (48) और बरौनी के रहने वाले विकास कुमार शामिल हैं। घायल श्रद्धालुओं का भी इलाज चल रहा है। हादसे के तुरंत बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।

पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और घायलों व अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर ट्रक और उसके फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।

साहेबपुर कमाल पुलिस स्टेशन में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला (एफआईआर) दर्ज किया गया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी