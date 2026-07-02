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बिहार: गया अश्लील वीडियो वायरल मामले में मुख्य आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 02, 2026, 05:40 PM
बिहार: गया अश्लील वीडियो वायरल मामले में मुख्य आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया

पटना, 2 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के गया जिले में सनसनीखेज वायरल अश्लील वीडियो मामले के मुख्य आरोपी को गुरुवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

आरोपी की पहचान रेहान के रूप में हुई है। वह कई दिनों से गिरफ्तारी से बच रहा था लेकिन पुलिस के निरंतर दबाव और जांच दल द्वारा की गई लगातार छापेमारी के बीच पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया।

एक अधिकारी के अनुसार, विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा गहन तलाशी अभियान और बढ़ते दबाव के बाद आरोपी ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास गिरफ्तारी से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था।

गया पुलिस की एक टीम रेहान को पारगमन हिरासत में लेने और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे वापस गया लाने के लिए पटना रवाना हो गई है।

यह मामला बांके बाजार इलाके की एक युवती से जुड़े कथित अश्लील वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद सामने आया।

घटना के बाद, पीड़िता के भाई ने बांके बाजार पुलिस स्टेशन में रेहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।

जांचकर्ता आरोपी को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी कर रहे थे, जिसके बाद उसने पटना में आत्मसमर्पण कर दिया।

मगध रेंज के महानिरीक्षक (आईजी) विकास वैभव ने कहा कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस ऐसे गंभीर अपराधों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आईजी ने यह भी कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी ताकि न्यायिक कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी हो सके और अदालत द्वारा निर्धारित उचित सजा दी जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/