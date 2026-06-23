बिहार एनकाउंटर केस: जिसने मेरे बेटे को मारा, उसे फांसी होनी चाहिए: भरत तिवारी की मां

भोजपुर, 23 जून (आईएएनएस)। बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की संयुक्त टीम की गोली से मारे गए 28 वर्षीय भरत तिवारी की मां ने मंगलवार को आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की। साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि न्याय की उनकी इस मांग में पूरा राज्य उनके साथ है।

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भरत तिवारी की मां ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से ​​बातचीत के दौरान कहा, "जिसने मेरे बेटे को मारा, उसे फांसी होनी चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। सरकार के पास ताकत है, उसे हमें न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए। जल्द ही आरोपी को पता चल जाएगा कि भरत तिवारी कौन था। पूरा बिहार मेरे बेटे जैसा है, और पूरा राज्य मेरे बेटे को न्याय दिलाएगा।"

इस बीच, बिहार सरकार ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक और न्यायिक दोनों तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून-व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) सुधांशु कुमार ने कहा कि विस्तृत जांच की जिम्मेदारी शाहाबाद रेंज के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को सौंपी गई है।

एडीजी के मुताबिक, एनकाउंटर से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जांच में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) का विश्लेषण, तकनीकी और डिजिटल सबूतों की जांच, भौतिक सबूतों को इकट्ठा करना और उनकी पुष्टि करना, और उपलब्ध वीडियो फुटेज व अन्य सामग्रियों की पड़ताल शामिल है।

पुलिस मुख्यालय लगातार जांच की प्रगति पर नजर रख रहा है। घटना की स्वतंत्र जांच के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है।

आयोग से उम्मीद है कि वह एनकाउंटर तक की घटनाओं के क्रम की जांच करेगा, सबूतों और गवाहों के बयानों की समीक्षा करेगा, और अपनी रिपोर्ट व सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।

एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि आगे की कानूनी कार्रवाई इन मामलों की जानकारी और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर की जाएगी।

इसके अलावा, सत्ताधारी जनता दल-यूनाइटेड (जेडीयू) और भाजपा ने मंगलवार को कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और राज्य के 'सुशासन' (अच्छे शासन) ढांचे के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराया।

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने आईएएनएस से कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उचित कार्रवाई शुरू की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी भरोसा दिलाया कि न्याय होगा।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी