बिहार: एक घंटे की बारिश से सासाराम सदर अस्पताल में भरा पानी, आलोचनाओं का सिलसिला शुरू

पटना, 13 जून (आईएएनएस)। बिहार में भारी बारिश की पहली लहर ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन इसने रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल की गंभीर बुनियादी ढांचागत कमियों को भी उजागर कर दिया।

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शनिवार को लगभग एक घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद, जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का परिसर पानी में डूब गया, जिससे मरीजों, परिचारकों, डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण अस्पताल परिसर का बड़ा हिस्सा (ट्रॉमा सेंटर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क, ओपीडी भवन, टीबी केंद्र, सामान्य वार्ड, ब्लड बैंक और सिविल सर्जन कार्यालय परिसर शामिल) जलमग्न हो गया।

जमा हुए बारिश के पानी ने अस्पताल परिसर को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जिसे कई स्थानीय लोगों ने तालाब जैसा बताया।

मरीजों और उनके परिचारकों को इलाज सुविधाओं तक पहुंचने के लिए घुटनों तक गहरे पानी में चलना पड़ा। कई लोगों को जलमग्न गलियारों और रास्तों से गुजरते समय अपने सामान और कपड़ों को सूखा रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

खबरों के मुताबिक, बाढ़ के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों को विभागों के बीच आने-जाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

निवासियों ने बताया कि यह स्थिति नई नहीं है और हर मानसून के मौसम में अस्पताल में गंभीर जलभराव एक आम समस्या बन गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रभावी जल निकासी व्यवस्था के अभाव में हल्की बारिश के बाद भी पूरे परिसर में पानी जमा हो जाता है।

स्थानीय निवासी राजू कुमार ने अस्पताल की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि यह अस्पताल जिले के लाखों लोगों की सेवा करता है और जलभराव के कारण हर साल मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान करने का आग्रह किया।

इस बीच, अस्पताल प्रबंधक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि अचानक हुई भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ है और परिसर से जमा पानी निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित विभाग को सूचित कर दिया जाएगा ताकि भविष्य में निवारक उपाय किए जा सकें।

इस घटना ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी ढांचे के प्रबंधन को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। अस्पताल परिसर के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश का पानी जमा होने के कारण मरीजों और चिकित्सा कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो इस सुविधा में दीर्घकालिक जल निकासी और बुनियादी ढांचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

--आईएएनएस

एमएस/