भारी बारिश से उत्तराखंड बेहाल, 142 सड़कें प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

देहरादून, 22 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बुधवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य के कई अन्य हिस्सों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी बारिश का भी अनुमान लगाया है।

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मौसम विभाग के अनुसार, मौजूदा मौसम की स्थिति 25 जुलाई तक बनी रहने की उम्मीद है। बुधवार को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र से अति तीव्र बारिश का अनुमान है।

विभाग ने आशंका जताई है कि संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने की घटनाएं हो सकती है। इसके अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं-कहीं सड़कों और राजमार्गों में अवरोध हो सकता है। कहीं-कहीं नालों और नदियों का अतिप्रवाह भी हो सकता है।

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण देहरादून में तापमान में काफी गिरावट आई है। शहर में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देहरादून में मंगलवार को भारी बारिश हुई। रात में हुई तेज बारिश ने रायपुर और राजपुर इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया।

तेज बारिश के कारण नाले उफान पर आ गए, जिससे कई सड़कों पर जलभराव हो गया, जबकि कई इलाकों में घरों के अंदर बारिश का पानी घुस गया। भारी बारिश के कारण आवागमन भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर पानी भरने और खराब ड्राइविंग स्थितियों के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बारिश का असर उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी देखा गया, जहां मौसम संबंधी दिक्कतों के कारण मंगलवार को 142 सड़कें बंद कर दी गई थीं। शाम तक अधिकारी इनमें से 54 सड़कों पर यातायात बहाल करने में सफल रहे।

--आईएएनएस

डीसीएच/