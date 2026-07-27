भारी बारिश को लेकर अलर्ट: सुरेश पुजारी ने की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

भुवनेश्वर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने सोमवार को उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे निम्न दबाव के कारण हुई लगातार बारिश और मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए राज्य की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय तैयारी-सह-समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री ने सभी जिला प्रशासनों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी आवश्यक हो, कमजोर लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और पका हुआ भोजन, सूखा राशन, पीने का पानी, आश्रय और अन्य आवश्यक राहत उपायों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

उन्होंने जमीनी स्तर पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय पर भी जोर दिया। मयूरभंज, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, कालाहांडी और सुंदरगढ़ सहित जिलों के कलेक्टर, बीडीओ और वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। उन्होंने मंत्री को अपने-अपने जिलों में किए गए तैयारियों के उपायों से अवगत कराया।

पुजारी ने सभी जिला प्रशासकों को जमीनी स्तर के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहने और संवेदनशील स्थानों की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि किसी भी उभरती हुई स्थिति का तुरंत समाधान किया जा सके।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वानुमान लगाया है कि उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तटों पर बना गहरा दबाव उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और 27 जुलाई की दोपहर और शाम के दौरान ओडिशा के बालेश्वर और पश्चिम बंगाल के कैनिंग के बीच पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तट को पार कर सकता है। मौसम एजेंसी ने सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है।

आईएमडी ने राज्य के कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सरकार ने कहा कि राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) सभी जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों (डीईओसी) और संबंधित विभागों के साथ मिलकर चौबीसों घंटे स्थिति पर नजर रख रहा है।

सरकार ने बताया कि 1 जुलाई से ओडिशा में कुल 517.6 मिमी बारिश हुई है, जो मौसमी औसत से 75.7 प्रतिशत अधिक है। राज्य की सभी प्रमुख नदियां चेतावनी स्तर से नीचे बह रही हैं और अभी तक किसी भी जिले से कोई प्रतिकूल घटना की सूचना नहीं मिली है। जिला प्रशासन ने निकासी की तैयारी, स्थानीय बाढ़ राहत कार्य, आवश्यक सेवाएं और राहत वितरण सहित एहतियाती उपाय सक्रिय कर दिए हैं।

जन सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पुजारी ने कहा कि सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और प्रत्येक जिले को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्थिति पर चौबीसों घंटे सातों दिन नजर रखी जा रही है और सरकार मौसम संबंधी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तत्पर है।

--आईएएनएस

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