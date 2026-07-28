बिहार: बांकीपुर उपचुनाव से पहले चिराग पासवान ने नितिन नवीन से की मुलाकात

पटना, 28 जुलाई (आईएएनएस)। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के बाद, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार शाम पटना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनके आवास पर मुलाकात की।

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सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं ने 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग से पहले चुनावी हालात का जायजा लिया। मुलाकात के बाद किसी भी नेता ने मीडिया से बात नहीं की और उनकी बातचीत की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई।

इससे पहले दिन में चिराग पासवान और नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट से एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के लिए प्रचार किया।

चिराग पासवान ने पूरे इलाके में रोड शो किए और कई जनसभाओं को संबोधित किया। दुजरा इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए, उन्होंने वोटरों से अपील की कि वे 30 जुलाई को वोटिंग के दौरान कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करें।

पासवान ने कहा कि लोगों में जो उत्साह, आत्मविश्वास और जबरदस्त समर्थन दिख रहा है, उससे पता चलता है कि बांकीपुर में एक बार फिर कमल खिलाने का संकल्प और मजबूत हो गया है।

बाद में, चांदपुर बेला में एक और जनसभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने मतदाताओं से नीरज कुमार सिन्हा का समर्थन करने की अपनी अपील दोहराई। उन्होंने मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट डालने और लोकतंत्र के इस उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि मैं सभी सम्मानित मतदाताओं, खासकर महिलाओं और युवाओं से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में वोट डालें। हर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक विकसित बांकीपुर और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को मजबूत करेगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी चुनाव क्षेत्र में प्रचार सभाओं को संबोधित किया और एनडीए की जीत को लेकर भरोसा जताया।

एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बांकीपुर के लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, उससे साफ है कि वे विकास, सुशासन और जनसेवा की राजनीति के साथ मजबूती से खड़े हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि बांकीपुर के लोगों ने मुझ पर जो प्यार और आशीर्वाद हमेशा बरसाया है, वही अब नीरज कुमार सिन्हा को भी मिलेगा, जो पूरी निष्ठा के साथ जनसेवा और विकास के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे।

बता दें कि राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन के विधानसभा से इस्तीफा देने के कारण बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी।

--आईएएनएस

पीएसके