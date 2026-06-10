बिहार: अररिया में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कार में मारी टक्कर, चार की मौत

अररिया, 10 जून (आईएएनएस)। बिहार के अररिया जिले में बुधवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नगर थाना क्षेत्र के कुसियार गांव स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।

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जानकारी के अनुसार, पूर्णिया की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सबसे पहले सड़क पर जा रहे एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही एक कार से जा भिड़ी। स्कॉर्पियो और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कई अन्य लोग घायल हो गए।

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतकों की पहचान पूर्णिया निवासी गौतम झा, मायानंद झा और शांति देवी के रूप में की है। वहीं साइकिल सवार मृतक की पहचान अररिया जिले के गैयारी निवासी कोनेक अख्तर के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन का अनियंत्रित होना हादसे का मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि स्कॉर्पियो ने पहले साइकिल सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद वह डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में चली गई और कार से भिड़ गई। दुर्घटना में कुल चार लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं।

पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है और दुर्घटना के कारणों का विस्तृत पता लगाया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी