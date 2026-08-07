बिहार: आरा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी समेत तीन लोगों पर हमला, घायल

पटना, 7 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के आरा जिले के मुफस्सिल पुलिस थाना क्षेत्र के रतनपुर ओवरब्रिज के पास हुए हमले में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) से जुड़े तीन अधिकारी घायल हो गए। इनमें जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) भी शामिल हैं।

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पुलिस के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के अंतर्गत जिला कार्यक्रम प्रबंधक राहुल कुमार गुरुवार शाम दो अन्य कर्मचारियों के साथ एक वाहन में काम से लौट रहे थे, तभी एक अन्य कार सवार लोगों ने ओवरब्रिज के पास उन्हें रोक लिया।

कार में सवार लोगों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और लाठियों और डंडों से उन पर हमला किया। हमलावरों ने अधिकारियों के वाहन को भी नुकसान पहुंचाया और फिर घटनास्थल से फरार हो गए।

अचानक हुए इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई। शोर सुनकर स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। घायल अधिकारियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल सूत्रों ने बताया कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है।

इस घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी मुफस्सिल पुलिस स्टेशन पर एकत्रित हुए और हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

घायल अधिकारियों के अनुसार, वे शाम 6 बजे के बाद कार्यालय से लौट रहे थे, तभी 6 से अधिक लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों का इरादा उन्हें जान से मारने का था।

घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मानवेंद्र कुमार राय ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया और पुष्टि की कि कार्यालय से लौटते समय जिला कार्यक्रम प्रबंधक और दो कर्मचारियों पर हमला किया गया था।

उन्होंने कहा कि घायल अधिकारियों का इलाज चल रहा है और उन्होंने उम्मीद जताई कि आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी