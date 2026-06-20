भोपाल में योग दिवस से पहले योगाभ्यास, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ भी हुए शामिल

भोपाल, 20 जून (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रविवार 21 जून को मनाया जाएगा, इसको लेकर सभी में उत्साह है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो एक दिन पहले शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया । राजधानी टीटी नगर स्टेडियम के अलावा वोट क्लब में भी योग अभ्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी जगह-जगह कार्यक्रम होंगे।

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राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एवं मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने सहभागिता कर योगाभ्यास किया।इस अवसर पर दोनों नेताओं ने योग को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार बताते हुए नागरिकों, विशेषकर युवाओं से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया।

मध्य प्रदेश के सहकारिता व खेल मंत्री विश्वास सारंग बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब में आयोजित योग अभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। प्राकृतिक वातावरण के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में भोपाल के हजारों युवा, खिलाड़ी, खेल प्रेमी एवं नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए और सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया।

खेल मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज पूरी दुनिया भारतीय योग परंपरा को अपना रही है। इस योग दिवस पर 192 देश सामूहिक योग करेंगे। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और सशक्त जीवन का माध्यम है।

कार्यक्रम में भोपाल के युवाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने यह संदेश दिया कि नई पीढ़ी फिटनेस, स्वास्थ्य और योग के प्रति जागरूक है तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इन कार्यक्रमों ने पूरे शहर को योगमय वातावरण से सराबोर कर दिया।

--आईएएनएस

एसएनपी/पीएम