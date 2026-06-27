भोपाल की दंपत्ति के शवों के पास खाली कारतूस मिले, हत्या का एंगल तलाश रही पुलिस

भोपाल, 27 जून (आईएएनएस)। भोपाल के सुदामा नगर इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति के शव उनके बंद घर में मिलने के एक दिन बाद पुलिस ने शनिवार को घटनास्थल से तीन खाली कारतूस बरामद होने के बाद हत्या की संभावना की जांच शुरू की।

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मृतकों की पहचान 64 वर्षीय हेमंत बारीक (रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी) और उनकी 62 वर्षीय पत्नी शकुंतला बारीक (कस्तूरबा अस्पताल की सेवानिवृत्त नर्स) के रूप में हुई है। शुक्रवार रात को ऐशबाग पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उनके घर में उनके शव मिले थे। घर से दुर्गंध आने की सूचना मिलने पर किराएदारों और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया था।

नवीनतम खोजों ने जांच को एक नया आयाम दिया है। चूंकि शव घटना के लगभग दो दिन बाद मिले थे और काफी सड़ चुके थे, इसलिए पुलिस ने कहा कि मौत का कारण तुरंत पता लगाना मुश्किल है।

तीन खाली कारतूस बरामद होने के बाद जांचकर्ताओं ने हत्या के साथ-साथ अन्य संभावनाओं की भी जांच शुरू कर दी है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि घटनास्थल को सील कर दिया गया है और फोरेंसिक विशेषज्ञ घर से जुटाए गए सभी सबूतों की जांच कर रहे हैं।

चौहान ने कहा कि दोनों शवों पर चोट के निशान मिले हैं और घटनास्थल से तीन खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। हम हत्या समेत हर संभव पहलू की जांच कर रहे हैं। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम और फोरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दंपति घर में अकेले रहते थे, जबकि संपत्ति का एक हिस्सा छात्रों को किराए पर दिया गया था।

किराएदारों ने पुलिस को तब सूचना दी जब उन्होंने देखा कि दंपति दो दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं और परिसर से तेज दुर्गंध आने लगी है।

जांचकर्ताओं ने पड़ोसियों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिन्होंने पुलिस को बताया कि दंपति को आखिरी बार 24 जून की शाम को देखा गया था।

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दंपति के बीच अक्सर घरेलू झगड़े होते थे, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

चौहान ने कहा कि इस समय हम सभी उपलब्ध सबूतों की जांच कर रहे हैं और दंपति से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं। फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हम किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/