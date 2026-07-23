भोपाल: इटारसी में 44 लाख रुपए के चांदी के आभूषणों के साथ दो युवक हिरासत में

भोपाल, 23 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल रेल मंडल के इटारसी स्टेशन पर दो युवकों को 44 लाख रुपए के चांदी के आभूषणों के साथ पकड़ा गया है। युवक भोपाल के निवासी बताए जा रहे हैं। युवकों के पास से 18.894 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं।

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रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा "ऑपरेशन सतर्क" अभियान चलाया जा रहा है।

आरपीएफ इटारसी के सहायक उप निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा एवं आरक्षक जसवंत सिंह द्वारा गश्त के दौरान ट्रेन संख्या 22177 मुंबई-बनारस महानगरी एक्सप्रेस के सामान्य कोच में दो व्यक्तियों को भारी बैगों के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया। संदेह होने पर उनके बैगों की जांच की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण पाए गए।

पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्ति उक्त आभूषणों के संबंध में कोई वैध बिल अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके पश्चात दोनों व्यक्तियों को आरपीएफ पोस्ट इटारसी लाकर विस्तृत पूछताछ की गई। उन्होंने अपना नाम लकी रजवानी एवं राकेश जाट निवासी भोपाल बताया।

जांच के दौरान उनके कब्जे से कुल 18.894 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 44 लाख आंकी गई। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने बताया कि वे भोपाल स्थित बसंत सोनी के यहां कार्यरत हैं तथा उक्त चांदी के आभूषण भोपाल से पिपरिया सप्लाई हेतु ले जा रहे थे।

दोनों व्यक्तियों एवं बरामद चांदी के आभूषणों को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी इटारसी के सुपुर्द किया गया। जीआरपी इटारसी द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

एसएनपी/एएसएच