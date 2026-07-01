बृहन्मुंबई नगर निगम ने चेंबूर में वृक्ष उखड़ने की दुर्घटना की जांच के लिए समिति का गठन किया

मुंबई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिडे ने चेंबूर पश्चिम क्षेत्र के डायमंड गार्डन के पास एक स्कूल बस पर पीपल का पेड़ गिरने की घटना की गहन जांच के लिए उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम मालवडे और उपायुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त भिडे ने इस समिति की रिपोर्ट आठ दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, समिति को इस मामले में विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। समिति को भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सिफारिशें भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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30 जून, 2026 को दोपहर लगभग 2:30 बजे, हरिताज प्रीतम बिल्डिंग, रोड नंबर 11, डायमंड गार्डन, चेंबूर पश्चिम के पास से गुजर रही 'यूनिवर्सल हाई स्कूल' की एक बस पर सड़क किनारे लगा एक पीपल का पेड़ गिर गया। बस में कुल 13 बच्चे फंस गए थे। इनमें से 12 बच्चों को मुंबई अग्निशमन विभाग, बस चालक और स्थानीय नागरिकों ने तुरंत बचा लिया और एम्बुलेंस से पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। 5 में से 4 छात्रों को मामूली चोटें आईं। वहीं, 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। हालांकि, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिडे ने इस घटना का गंभीर संज्ञान लिया है। साथ ही, घटना की गहन जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। आयुक्त ने इस समिति को आठ दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। नियुक्त समिति को इस मामले में विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही, मुंबई में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिफारिशें करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

गिरा हुआ पीपल का पेड़ 60 से 70 वर्ष पुराना था। इससे पहले इस पेड़ के संबंध में कोई आधिकारिक सार्वजनिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि, जनवरी 2026 में, एम पश्चिम डिवीजन के सहायक आयुक्त ने क्षेत्र में सड़क किनारे के कार्यों का निरीक्षण करने और आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए थे। इससे पहले, गिरे हुए पेड़ का सर्वेक्षण 12 मई 2026 को पूरा हुआ था। बाहरी निरीक्षण के अनुसार, उक्त पेड़ अच्छी स्थिति में और मजबूत था। हालांकि, मानसून से पहले प्रचलित प्रथा के अनुसार 29 मई 2026 को पेड़ की छंटाई भी की गई थी। उस समय, पेड़ सुरक्षित स्थिति में पाया गया था।

मानसून से पहले के कार्यों के अंतर्गत, बृहन्मुंबई नगर निगम का पार्क विभाग हर साल सावधानी बरतते हुए पेड़ों की छंटाई करता है।

वर्ष 2026 में, 468 पेड़ मृत और खतरनाक पाए गए। इन सभी पेड़ों को हटा दिया गया। इसके साथ ही, 1 लाख 318 पेड़ों की शाखाओं की छंटाई की गई। इसके अलावा, नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न कारणों से वृक्ष उखड़ने की घटनाएं भी होती रहती हैं।

2023 में कुल 687 वृक्ष उखड़ गए, जिनमें से 180 नगर निगम क्षेत्र में और 507 निजी क्षेत्र में थे। वहीं, 2024 में कुल 653 वृक्ष उखड़ गए, जिनमें से 171 नगर निगम क्षेत्र में और 482 निजी क्षेत्र में थे। वहीं, 2025 में कुल 855 वृक्ष उखड़ गए, जिनमें से 221 नगर निगम क्षेत्र में और 634 निजी क्षेत्र में थे।

चेम्बूर जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए नगर आयुक्त अश्विनी भिडे ने खतरनाक वृक्षों की छंटाई और समय-समय पर पुन: निरीक्षण का आदेश दिया है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया है कि खतरनाक वृक्षों की छंटाई और उनकी उचित देखभाल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

--आईएएनएस

एमएस/