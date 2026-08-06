भीलवाड़ा में बैरिकेड तोड़कर भाग रहे कार सवार बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक की मौत

जयपुर, 6 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पुलिस मुठभेड़ दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोपी ढेर हो गया। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि आरोपी तस्कर और उसके साथियों ने पुलिस चेकपोस्ट से बचने की कोशिश के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश की मौत हो गई। पुलिस फरार साथियों की तलाश जारी है।

Read More

नशीले पदार्थों की तस्करी की मिली जानकारी के आधार पर एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पुर पुलिस स्टेशन इलाके में एक चेकपॉइंट बनाया था।

पुर थाना प्रभारी कन्हैयालाल के मुताबिक, बुधवार देर रात भीलवाड़ा-जयपुर हाईवे पर एक सफेद लग्जरी कार तेजी से पुलिस बैरिकेड तोड़कर निकल गई। पुलिस टीमों ने गाड़ी का पीछा किया। इस दौरान कार में सवार लोगों ने पुलिस पर गोलीबारी की।

पुलिस की जवाबी फायरिंग में तस्करों में से एक को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जोधपुर जिले के भोपालगढ़ निवासी गणेशराम उर्फ गणपत के तौर पर हुई है।

पुलिस के अनुसार, मारे गए व्यक्ति की छाती और पसलियों में गोली लगी थी और उसके खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामले दर्ज थे। ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

पुलिस ने रातभर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और फरार संदिग्ध का पता लगाने के लिए पूरे जिले में चेकपॉइंट बनाए। गुरुवार सुबह तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

घटना के तुरंत बाद भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक सागर राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे। आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है।

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक टीम ने सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया, जबकि जांच के हिस्से के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस मामले की जांच और फरार संदिग्ध को पकड़ने की कोशिशें जारी रखे हुए है।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी