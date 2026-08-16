स्वतंत्रता समारोह में ध्वजारोहण को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के दावों को भाजपा ने किया फैक्ट चेक, वीडियो को बताया फेक नैरेटिव

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न को लेकर कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख और कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य सुप्रिया श्रीनेत एक विवाद में घिर गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दो पुराने वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा फहराया। भाजपा ने तुरंत इन दावों को गलत बताते हुए फैक्ट चेक किया और कहा कि दोनों वीडियो का स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों से कोई लेना-देना नहीं है।

सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि एक वीडियो छत्तीसगढ़ का है और दूसरा पश्चिम बंगाल का। छत्तीसगढ़ वाले वीडियो में उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के कुरूद स्थित स्वामी विवेकानंद मंगल भवन में भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्रीय ध्वज की जगह पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं।

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए 'एक्स' पर लिखा, "53 साल तक उनके पूर्वजों ने तिरंगे का बहिष्कार किया - आज भी वे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने से नहीं थकते।"

इस पोस्ट के बाद भाजपा ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। भाजपा का आरोप है कि उन्होंने पुराने वीडियो को स्वतंत्रता दिवस के फुटेज के रूप में पेश किया।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने सुप्रिया श्रीनेत की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का है। इसे देश और विदेश में सरकारी और निजी स्तर पर मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय पर्व को भाजपा को बदनाम करने का जरिया बना लिया है।"

अजय चंद्राकर ने कहा, "धमतरी जिले की भाजपा संगठन ने एफआईआर दर्ज कर मल्लिकार्जुन खरगे, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।"

अजय चंद्राकर ने खुद धमतरी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। बाद में स्पष्ट हुआ कि सुप्रिया श्रीनेत द्वारा शेयर किया गया वीडियो इसी जगह का है, लेकिन वह मार्च 2026 में हुए भाजपा के एक कार्यक्रम का है, जिसमें पार्टी का झंडा फहराया गया था।

सुप्रिया श्रीनेत ने दूसरा वीडियो भी शेयर कर इसी तरह का आरोप लगाया। उन्होंने पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल के श्रम और परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा फहराया और उन्हें 'देशद्रोही' बताया। जांच में यह वीडियो भी पुराना और स्वतंत्रता दिवस से असंबंधित निकला।

अर्जुन सिंह ने जवाब देते हुए कहा, "यह वीडियो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का नहीं है। यह वीडियो 6 जुलाई 2026 को बैरकपुर में मेरे कार्यालय के उद्घाटन का है, जो डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर हुआ था।"

उन्होंने कहा, "ऐसे फर्जी नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली पार्टियों और लोगों को पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी और अपनी गलती सुधारनी चाहिए थी। यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय काम है। मैं ऐसे दुष्प्रचार करने वाली पार्टियों और लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं।"

--आईएएनएस

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