भाजपा विधायक हरीश ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा-"चुनावी लाभ के लिए राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति कर रहे केजरीवाल"

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें “चुनावी हिंदू” बताया। खुराना ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा यह आरोप लगा रही है। उन्होंने दावा किया कि जब-जब चुनाव नजदीक आते हैं, केजरीवाल के बयान और गतिविधियां उन्हें हिंदू समर्थक दिखाने की कोशिश करती हैं।

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भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल द्वारा राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा भी राजनीतिक कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी और उसके नेता हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। यह केवल चुनावी लाभ लेने का प्रयास है।

खुराना ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राम मंदिर चढ़ावा मामले में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

भाजपा विधायक ने कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहले राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग-अलग बयान दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के नेताओं ने कभी राम मंदिर की जगह अन्य निर्माण की बात कही थी, लेकिन अब चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए मंदिर और धार्मिक मुद्दों पर सक्रियता दिखा रहे हैं।

खुराना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के हनुमान मंदिर जाने का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि चुनाव खत्म होने के बाद वह मंदिर कितनी बार गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय धार्मिक स्थलों पर जाने और चुनाव के बाद उन्हें भूल जाने की राजनीति जनता समझ चुकी है।

उन्होंने सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि उस समय केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप रहे।

भाजपा विधायक ने कहा कि किसी भी मामले में कानून को अपना काम करना चाहिए और जांच प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं।

खुराना ने कहा कि दिल्ली की जनता के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और देश की जनता भी राजनीतिक दलों की गतिविधियों को समझ रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता चुनावी राजनीति और वास्तविक मुद्दों के बीच अंतर करना जानती है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम