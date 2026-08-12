भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे की संभावना तेज

कोलकाता, 12 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। यह दौरा राज्य में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर हो सकता है।
आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार के 100 दिन 19 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। भाजपा की राज्य समिति के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री 20 अगस्त से शुरू होने वाले तीन दिन के दौरे पर आ सकते हैं।
राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा, "अगर वह आते हैं तो उनके तीन दिन के दौरे में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान उनके राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने की उम्मीद है, जिसमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, खासकर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लागू होने की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।"
यह संभावित दौरा पश्चिम बंगाल में पार्टी की कोर कमेटी और विस्तारित राज्य समिति की बैठक के समय ही होगा।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा बहुत अहम है, क्योंकि अक्टूबर में होने वाले दुर्गा पूजा त्योहार से पहले भाजपा के राज्यस्तरीय संगठन में एक और फेरबदल होने की संभावना है।
राज्य समिति के सदस्य ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व इस साल के आखिर में होने वाले फेरबदल के बारे में उनसे सलाह भी ले सकता है। बदलाव का अगला दौर मुख्य रूप से संगठनात्मक जिला, मंडल (ब्लॉक) और बूथ स्तर पर होगा, जबकि राज्य समिति के स्तर पर बहुत कम बदलाव होंगे।
यह भी पता चला है कि राज्य नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व में अहम पदों, जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव के लिए पश्चिम बंगाल से दो नामों की सिफारिश करने की योजना बना रहा है।
--आईएएनएस
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