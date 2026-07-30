भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय की जनता से अपील, पहले मतदान, फिर जलपान

पटना, 30 जुलाई (आईएएनएस)। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही भाजपा नेताओं ने मतदाताओं से विकास का समर्थन करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही यह आग्रह किया है कि यह निर्वाचन क्षेत्र विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे।

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भाजपा बिहार अध्यक्ष संजय सरावगी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "पहले मतदान, फिर जलपान। विकास के लिए वोट करें ताकि यह क्षेत्र प्रगति करता रहे और विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे।"

उपचुनाव के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को भाजपा द्वारा लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए सरावगी ने फर्जी पहचान पत्रों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया, "बड़ी संख्या में फर्जी पहचान पत्र बनाकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे जन सुराज पार्टी का हाथ है। कल रात हमें ऐसे कई मामले मिले।"

भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा, "बांकीपुर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह आस्था, विश्वास और दशकों की हमारी प्रतिबद्धता का मामला है। भाजपा को बांकीपुर की जनता से अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जनादेश मिल रहा है।"

पार्टी की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे लोग उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, हमें ऐतिहासिक जीत हासिल करने का पूरा भरोसा है।"

इस बीच बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान गुरुवार को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया है। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत उपाय किए हैं।

मतदान से पहले चुनाव अधिकारियों ने निर्धारित ईवीएम केंद्रों से मतदान कर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री के वितरण की निगरानी की। इसके बाद मतदान दल आवश्यक उपकरण लेकर अपने-अपने बूथों के लिए रवाना हो गए ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

अधिकारियों ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मतदान चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कराया जा रहा है।

बहुचर्चित उपचुनावों के लिए प्रचार अभियान 28 जुलाई को समाप्त हो गया, जिसमें राजनीतिक दलों ने रैलियों, रोड शो और व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास किए।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी