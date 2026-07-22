भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले- लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से विरोध प्रदर्शन करने पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है।

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उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "राहुल गांधी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करके डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक उड़ाया। किसी भी मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, खासकर जब हाउस सेशन में हो। मैं ऐसे कामों की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने के बजाय अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं।"

बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "राहुल गांधी अराजकता को हद से ज्यादा पार कर चुके हैं और डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आवास बहुत सुरक्षित इलाका है, फिर भी वे वहां गए और विरोध में बैठ गए। आम जनता जागरूक है, और अराजकता फैलाने की उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वे डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए, उतना ही कम है।"

बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, "हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह संविधान के दायरे में होना चाहिए और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकार लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है, उनकी बात सुनती है और सही कार्रवाई करती है।"

भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा, "राहुल गांधी की ओर से कल जो कुछ भी किया गया, वह लोकतंत्र के लिए काला दिन था। धरना प्रदर्शन करने से किसने मना किया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से उनकी लगातार बात हो रही थी। अचानक सैकड़ों समर्थकों के साथ सुपर हाई सिक्योरिटी जोन में प्रधानमंत्री आवास पर जाकर धरना प्रदर्शन किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर राहुल गांधी ने कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसके लेकर भाजपा की ओर से पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा।"

भाजपा नेता टीआर श्रीनिवास ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया।"

--आईएएनएस

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