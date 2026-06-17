'भाजपा नेता दल-बदल करने को तैयार': राजभर के सपा में बगावत के दावों पर अखिलेश का जवाब

लखनऊ, 17 जून (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को अपनी पार्टी के भीतर बगावत के दावों को 'बेबुनियाद अफवाह' बताते हुए खारिज कर दिया।
अखिलेश यादव का यह जवाब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के उन दावों के जवाब में आया है, जिनमें उन्होंने कहा था कि एसपी तृणमूल कांग्रेस-शिवसेना-यूबीटी की तरह विभाजन की ओर बढ़ रही है और यह मात्र समय की बात है कि पार्टी के विधायक और सांसद पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने लगेंगे।
एसपी अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के साहस पर भरोसा जताया और कहा कि भाजपा की 'नापाक योजनाओं' को चुनौती देने के लिए साहसी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है।
'जो डर जाएगा, वो अपना दल छोड़कर चला जाएगा,' उन्होंने राजभर की समाजवादी पार्टी में विद्रोह की 'भविष्यवाणी' के बारे में पूछे जाने पर कहा।
अखिलेश यादव ने भाजपा पर पार्टियों में फूट डालने के लिए प्रलोभन और धमकियों सहित गुप्त हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि साहसी 'सपा लड़ाके' इसकी साजिशों को नाकाम कर देंगे।
उन्होंने कहा कि सपा एक मजबूत पार्टी है। इसने अतीत में कई मुश्किलों का सामना किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कई विधायक दल बदलने को तैयार हैं और वे उचित समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे।
राजभर का दावा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें टिक जाएंगी, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल में जल्द ही उथल-पुथल मचने वाली है और संभवतः पूरी पार्टी के कुछ विधायक पाला बदल लेंगे।
उन्होंने दावा किया कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र सौंपा है जिसमें उन विधायकों की सूची है जो सत्ताधारी दल में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
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