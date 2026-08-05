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भाजपा नेता बोले, विपक्ष को लोकतंत्र और जनता के मुद्दों की कोई परवाह नहीं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 05, 2026, 12:03 PM
भाजपा नेता बोले, विपक्ष को लोकतंत्र और जनता के मुद्दों की कोई परवाह नहीं

लखनऊ, 5 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वह सदन में हंगामा कर कामकाज ठप कर रहा है।

मंत्री जेपीएस राठौर ने आरोप लगाया कि सपा विधायक सिर्फ अपना टिकट पक्का करने के लिए हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी के विधायक सिर्फ अपनी पार्टी का टिकट पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि उनके टिकट कट सकते हैं, इसलिए वे बस अपनी पार्टी लीडरशिप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है।"

भाजपा विधायक पंकज सिंह ने कहा, "ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को कभी भी संवैधानिक सिस्टम या लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने जिस तरह का व्यवहार दिखाया है, वह लोकतंत्र में बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। कई जरूरी मुद्दे थे जिन पर चर्चा और बहस होनी चाहिए थी लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने दोनों दिन लगातार कार्यवाही में रुकावट डाली, जिससे सदन नहीं चल पाया।"

उन्होंने कहा कि 59,019 करोड़ के अनुपूरक बजट, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर सदन नहीं चलने दिया।

वहीं, मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने विपक्ष के रवैये को गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा, "यह विपक्ष के सदस्यों का गैरजिम्मेदाराना काम है। यह पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना है। वे वह काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए लोगों ने उन्हें चुना था। जिन सवालों के जवाब संबंधित मंत्रियों को देने थे, वे भी नहीं सुने गए, और न ही उनमें जवाब सुनने की हिम्मत थी।"

कपिल देव अग्रवाल ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन विपक्ष के पास उठाने के लिए कोई असली मुद्दा नहीं है। वे बिना किसी एजेंडे वाली पार्टी हैं।

उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भी सपा को घेरा। उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी भगवान राम के नाम से नफरत करती है। वे भगवान राम का नाम भी नहीं लेना चाहते। वे कभी राम मंदिर नहीं गए। अखिलेश यादव ने खुद मंदिर जाने से मना कर दिया। भगवान राम के नाम पर, उन्होंने भक्तों को जेल में डाला, राम भक्तों को मरवाया, उन पर गोली चलाने का आदेश दिया, और सालों तक राम सेवकों को जबरदस्ती जेल में डाला।"

मंत्री ने कहा कि इसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने सपा विधायकों से पूछा कि "आपने क्या डोनेशन दिया है"। "उन्हें बुरा लगा, खासकर मुस्लिम विधायक को। भगवान राम के नाम से उन्हें दिक्कत है, इसलिए उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और काम के नाम पर पैसे मांगने लगे।"

--आईएएनएस

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