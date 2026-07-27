भाजपा ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के प्रचार पर रोक की मांग

भोपाल, 27 (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान दिए जा रहे बयानों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा की मांग है कि पटवारी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए।

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भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखित रूप से की गई शिकायत में कहा गया है कि जीतू पटवारी ने चुनावी सभा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं शासकीय संस्थाओं पर तथ्‍यहीन और तर्कहीन आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने इन आरोपों को निराधार, भ्रामक और अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए कहा गया है कि इस प्रकार के बयान से न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास हैं, बल्कि शासकीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी अनावश्यक प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जीतू पटवारी के बयान से मतदाताओं के बीच भ्रम और तनाव की स्थिति उत्पन्न होने के साथ-साथ दतिया में कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पटवारी का बयान आदर्श आचार संहिता की भावना के विपरीत है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाला है। इसलिए निर्वाचन आयोग से मांग की गई है कि मामले की तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा चुनाव प्रचार की शेष अवधि के लिए जीतू पटवारी के दतिया विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश एवं चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि मतदाता निर्भय एवं शांतिपूर्ण वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

दरअसल दतिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, यहां भाजपा ने आशुतोष तिवारी को और कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है यहां मतदान 30 जुलाई को होना है।

--आईएएनएस

एसएनपी/एएसएच