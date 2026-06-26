भाजपा में नियुक्तियों पर उपमुख्यमंत्री मौर्य बोले- 'नई टीम 2027 में बनाएगी सरकार', पूजा पाल का अखिलेश पर निशाना

लखनऊ, 26 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर नई नियुक्तियों के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने 2027 में सरकार बनाने का संकल्प दोहराया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नई टीम 2027 में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने में सफल होगी। वहीं, जिम्मेदारियों से वंचित भाजपा कार्यकर्ताओं को मौर्य ने भरोसा दिया है कि समय के साथ उन्हें भी दायित्व मिलेगा।

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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "नई जिम्मेदारियां पाने वाले सभी लोगों को बधाई है। वे सब मिलकर 2027 में उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा को सत्ता में लाने के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि यह टीम 2027 में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने में सफल होगी।"

उन्होंने आगे कहा, "बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपेक्षा की थी कि उन्हें भी दायित्व मिलेगा। जिनको इस बार दायित्व नहीं मिल सका है, वे विश्वास रखें। पार्टी हर कार्यकर्ता को कोई न कोई काम देती है और भाजपा के पास न काम की कमी है और न काम करने वालों की कमी है। सबका मान-सम्मान और सबका उपयोग संगठन करेगा। सभी के अच्छे भविष्य के लिए मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।"

वहीं, मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, "हमारी पार्टी में जितने भी नए पदाधिकारियों घोषित किए गए हैं, हमें उम्मीद है कि उनकी और हमारे सभी राज्य पदाधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सब मिलकर 2027 के चुनावों में विजयश्री दिलाएंगे। जो पदाधिकारी नामित हुए हैं, हम उन्हें विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।"

भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल ने आईएएनएस से कहा, "भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मैं कहना चाहूंगी कि मैं पार्टी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी और मुझे सौंपी गई हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगी।"

इस दौरान, पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "अखिलेश यादव का 'पीडीए' नारा सिर्फ एक दिखावा है और यह बात सभी जानते हैं। अखिलेश यादव का पीडीए ऐसा नहीं है, जो पिछड़े और दलित समुदायों में सचमुच भरोसा जगा सके। इसलिए, मैं यही कहूंगी कि उनका 'पीडीए' खोखला है।"

संगठन में नई जिम्मेदारी और आगे की रणनीति मिलने पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा, "निश्चित रूप से इस समय हमारा ध्यान संगठन को और मजबूत करने व यह सुनिश्चित करने पर है कि हर इकाई, खासकर बूथ स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके। एक बार जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा और हमारा बूथ ढांचा सुदृढ़ हो जाएगा, तो चुनावी जीत अपने आप मिल जाएगी।"

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। सरकार की योजनाओं के प्रति जनता को जागरुक करने का भी कार्य किया जाएगा। पिछली सरकार के कामों के साथ तुलना करके जब जनता ईवीएम के सामने खड़ी होगी तो निश्चित रूप से 2027 में कमल का बटन दबाने का काम करेगी।

--आईएएनएस

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