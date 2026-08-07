भाजपा के केंद्रीय नेताओं का त्रिपुरा यूनिट से स्थानीय चुनावों से पहले नेटवर्क मजबूत करने पर जोर

नई दिल्ली/अगरतला, 7 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिपुरा राज्य यूनिट से पार्टी संगठन को और मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सरकार की कल्याणकारी और विकास योजनाएं समाज के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचें।

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त्रिपुरा में शुक्रवार को भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने गुरुवार रात नई दिल्ली में राज्य के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।

नेता ने कहा, "केंद्रीय नेताओं ने राज्य के नेताओं से कहा है कि वे गांव की समितियों और शहरी स्थानीय निकायों के अहम चुनावों से पहले पार्टी को और सक्रिय करें और संगठन को मजबूत करें।"

उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेताओं ने राज्य के नेताओं से पार्टी संगठन के कामकाज और गांव की समितियों तथा शहरी स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों से पहले उसकी स्थिति के बारे में फीडबैक भी लिया।

भाजपा नेता ने कहा कि नई दिल्ली में हुई ये बैठकें आगामी महत्वपूर्ण चुनावों और अपनी दो आदिवासी सहयोगी पार्टियों टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के साथ चुनावी गठबंधन को लेकर भाजपा की रणनीति के लिहाज से अहम हैं।

त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) के तहत 587 गांव की समितियों (जो ग्राम पंचायतों के बराबर हैं) और 20 से ज्‍यादा शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव इसी साल होने हैं।

12 अप्रैल को हुए टीटीएएडीसी चुनावों में टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) ने 28 चुनी हुई सीटों में से 24 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की थी। भाजपा सिर्फ चार सीटें ही जीत पाई थी।

भाजपा और उसकी दो आदिवासी सहयोगी पार्टियों टीएमपी और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) ने चुनावी समझौता न हो पाने के कारण अलग-अलग चुनाव लड़ा था। 2021 से टीएमपी इस रणनीतिक रूप से अहम काउंसिल का संचालन कर रही है, जिसे राज्य विधानसभा के बाद त्रिपुरा में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक संस्था माना जाता है। 30 सदस्यों वाली टीटीएएडीसी में 28 चुने हुए प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किए गए दो सदस्य शामिल हैं। यह त्रिपुरा के 10,491 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से का प्रशासन संभालती है।

नितिन नवीन और बीएल संतोष के अलावा इन दो बैठकों में शामिल होने वाले अन्य केंद्रीय नेताओं में भाजपा के नॉर्थ-ईस्ट कोऑर्डिनेटर संबित पात्रा और त्रिपुरा के लिए पार्टी के ऑब्जर्वर राजदीप रॉय शामिल थे। राजदीप रॉय सिलचर से मौजूदा विधायक और दक्षिणी असम से पूर्व लोकसभा सदस्य हैं।

कुल मिलाकर, त्रिपुरा से भाजपा के 14 नेताओं ने (जो सभी पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य हैं) नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित इन बैठकों में हिस्सा लिया।

नई दिल्ली की बैठकों में शामिल होने वाले राज्य के नेताओं में मुख्यमंत्री माणिक साहा, राज्य अध्यक्ष अभिषेक देबरॉय, वरिष्ठ मंत्री रतन लाल नाथ, टिंकू रॉय और विकास देबबर्मा, राज्य विधानसभा अध्यक्ष राम पादा जमातिया, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद बिप्लब कुमार देब, राज्यसभा सदस्य राजीव भट्टाचार्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक शामिल थे।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी