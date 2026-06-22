भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब के औद्योगिक गौरव को बहाल करने का संकल्प लिया

लुधियाना, 22 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि पंजाब के औद्योगिक और वाणिज्यिक गौरव को पुनर्स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का संकल्प है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।
उन्होंने लुधियाना के उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा, साथ ही कृषि को भी समानांतर रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
नवीन ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र की समस्याएं अलग-अलग हैं, लेकिन इन्हें हल करने में सरकार की नीति, इरादा और निर्णायक नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र को उचित सहयोग नहीं दे रही है।
उन्होंने कहा कि पंजाब की औद्योगिक विरासत मजबूत रही है, और अगर आज यह वैसी नहीं है, तो यह चिंता का विषय है। केंद्र सरकार और भाजपा इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि प्रगति के लिए संवाद आवश्यक है, लेकिन अगर कोई सरकार इसे नकारात्मक मानसिकता से देखती है, तो विकास संभव नहीं है।
नवीन ने याद दिलाया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान, जब वे बिहार में मंत्री थे, उन्होंने पंजाब से बिहार में उद्योगों के पलायन को देखा था। उन्होंने कहा कि पंजाब में उद्योगों के लिए सहायक वातावरण और व्यवस्था का अभाव है। “राज्य में एक सुदृढ़ औद्योगिक नीति के बिना उद्योग प्रगति नहीं कर सकता। उचित कानून व्यवस्था और सुशासन भी आवश्यक हैं।
उद्योगपतियों ने कानून-व्यवस्था, संगठित अपराध, जबरन वसूली और बिगड़ती शासन व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। मंडी गोविंदगढ़ के उद्योगपतियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लौह पुनर्चक्रण उद्योग में फर्जी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिलिंग के कारण सरकारी खजाने को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
साइकिल उद्योग के प्रतिनिधियों ने बताया कि जहां चीन 30 करोड़ साइकिलों का उत्पादन करता है, वहीं भारत केवल 3 करोड़ साइकिलों का उत्पादन करता है, और उन्होंने नई योजना की आवश्यकता पर बल दिया। कृषि-कंबाइन उद्योग ने प्रमाणन के लिए निर्धारित समय सीमा में कटौती को लेकर चिंता व्यक्त की। चावल मिल मालिकों ने अमेरिका-ईरान युद्ध और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण बढ़ती लागत का मुद्दा उठाया और बासमती चावल के निर्यात पर सब्सिडी की मांग की।
--आईएएनएस
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