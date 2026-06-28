भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज से तीन दिवसीय तेलंगाना दौरे पर रहेंगे, संगठन को देंगे मजबूती

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज यानी 28 जून से तेलंगाना के तीन दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे। यह यात्रा 28 जून से 30 जून 2026 तक तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण तीन दिवसीय संगठनात्मक दौरा होगी।

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इस व्यापक दौरे के दौरान नितिन नवीन पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में नई ऊर्जा का संचार करने, जमीनी स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने और आगामी रणनीतियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई उच्च-स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्मित जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे, युवाओं और बूथ अध्यक्षों से बातचीत करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और उन्हें प्रेरित करने के लिए तेलंगाना भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे।

अपनी यात्रा के पहले दिन नितिन नवीन दोपहर 3:15 बजे हैदराबाद के शमशाबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य और हार्दिक स्वागत किया जाएगा। स्वागत समारोह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम 4:00 बजे रंगारेड्डी ग्रामीण जिला भाजपा कार्यालय का प्रत्यक्ष उद्घाटन करेंगे, साथ ही राज्य भर में नवनिर्मित नौ अन्य जिला कार्यालयों का ऐतिहासिक आभासी उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद, वे नामपल्ली स्थित भाजपा राज्य कार्यालय का दौरा करेंगे और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी), साइबरबाद नगर निगम (सीएमसी) और मलकाजगिरि नगर निगम (एमएमसी) के बूथ अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता करेंगे। शाम को नतिन नवीन संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसमें प्रगति की समीक्षा की जाएगी और भविष्य की पहलों पर उनका मार्गदर्शन किया जाएगा।

अपने यात्रा कार्यक्रम के दूसरे दिन, 29 जून को, राष्ट्रीय अध्यक्ष घाटकेसर स्थित विज्ञान भारती प्रौद्योगिकी संस्थान में सुबह 10:30 बजे 'विकसित भारत छात्र सम्मेलन' को संबोधित करेंगे और युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करके उन्हें राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करेंगे। इसके बाद, वे भोंगीर पहुंचेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। दोपहर 2:00 बजे, राष्ट्रीय अध्यक्ष साई नगर, हनमकोंडा में अशोक सम्मेलन में आदिवासी समुदाय के प्रमुख नेताओं और विभिन्न सामुदायिक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण संवाद करेंगे। इसके बाद, नितिन नवीन हनमकोंडा स्थित आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड जाएंगे और संयुक्त वारंगल जिले के बूथ अध्यक्षों से ऊपर के सभी जिला पदाधिकारियों के साथ गहन संगठनात्मक विचार-विमर्श करेंगे।

इन संगठनात्मक कार्यक्रमों के बाद, वे शाम 5:00 बजे ऐतिहासिक भद्रकाली माता मंदिर में जाकर प्रार्थना और पूजा करेंगे। शाम को, वे हैदराबाद लौटकर तेलंगाना भाजपा के राज्य पदाधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें भविष्य की कार्ययोजना और आगामी कार्य योजना पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन 30 जून को नवीन घाटकेसर के रॉक एन्क्लेव कन्वेंशन सेंटर में सुबह 11:30 बजे तेलंगाना भाजपा इकाई की महत्वपूर्ण 'राज्य कार्यकारिणी बैठक' का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और संबोधित करेंगे, जिसमें वे अपने मुख्य भाषण के माध्यम से राज्य नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को रणनीतिक दिशा प्रदान करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, और इस प्रकार तेलंगाना की उनकी ऐतिहासिक तीन दिवसीय यात्रा समाप्त होगी।

--आईएएनएस

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