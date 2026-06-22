भाजपा अति पिछड़ों को सम्मान और भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध: सीएम सम्राट चौधरी

पटना, 22 जून (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा ने हमेशा अतिपिछड़ा समाज को सम्मान और राजनीतिक भागीदारी दी है तथा आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विश्वास और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचेगा।

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मुख्यमंत्री सोमवार को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अतिपिछड़ा वर्ग अभिनंदन सह आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गांवों में रहने वाले श्रमिकों और परंपरागत रोजगार से जुड़े लोगों को सशक्त बनाने का काम किया है। गरीब, पिछड़े, अतिपिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार किसी भी अपराधी के सामने झुकने वाली नहीं है। अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है और बिहार को अपराधमुक्त बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने नीट परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव अपने परिवार और आवास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जबकि सरकार की प्राथमिकता समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लोकतंत्र की जन्मस्थली बिहार ने कई राजनीतिक दौर देखे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़े और अतिपिछड़े समाज को सम्मान और अधिकार मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामाजिक न्याय और आरक्षण के समर्थक थे। बिहार में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिलाने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने संघर्ष किया था।

सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्‍होंने कहा कि वर्तमान में सभी पात्र वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण का लाभ मिल रहा है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की लगभग 60 प्रतिशत आबादी पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा सरकार इनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि अतिपिछड़ा समाज की भागीदारी बढ़ाने और बिहार को समृद्ध बनाने के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। कार्यक्रम के अंत में नवनिर्वाचित विधान पार्षदों को सम्मानित किया गया तथा अतिपिछड़ा समाज के विकास और सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण निषाद, सांसद राधामोहन सिंह, बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, बिहार के कई मंत्री सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एमएनपी/एएसएच