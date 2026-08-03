बांग्लादेश को कफ सिरप की तस्करी करने वाला रैकेट पकड़ा गया, व्यापारी के घर से 2.40 करोड़ रुपये जब्त

कोलकाता, 3 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बांग्लादेश को कफ सिरप की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही मंगलहाट इलाके में एक स्थानीय व्यापारी के घर से भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया है।

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सूत्रों के मुताबिक, कारोबारी के घर से जब्त कैश को गिनने के लिए तीन नोट गिनने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया गया और गिनती के बाद कुल जब्त कैश 2,40,97,380 रुपये निकला। इसके अलावा, कारोबारी के घर से लगभग 20 ग्राम सोना (अनुमानित बाज़ार कीमत 2.80 लाख रुपये) और एक लैपटॉप भी ज़ब्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान पिंटू सरकार, गोपाल चाकी और सुशांत हलदर के तौर पर हुई है। ये सभी स्थानीय निवासी हैं। जिस घर से कैश और सोना जब्त किया गया है, वह दिलीप साहा नाम के व्यक्ति का है। हालांकि, यह फ़्लैट काफी समय से पिंटू सरकार ने किराए पर ले रखा था, जो पेशे से दवा का व्यापारी है।

इसी दौरान, मालदा जिला पुलिस की एक और टीम ने खैहट्टा इलाके में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी सोमवार सुबह 4 बजे तक चली और प्रतिबंधित कफ सिरप की 9,000 बोतलें ज़ब्त की गईं।

पिछले महीने दक्षिण दिनाजपुर जिले के मेहंदीपाड़ा इलाके से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया था। इसे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तस्करी करके ले जाया जा रहा था, जहां नशे के तौर पर ऐसे कफ सिरप की भारी मांग है।

इसके बाद पुलिस ने खांसी की दवा (कफ सिरप) की करीब 1,500 बोतलें ज़ब्त कीं। मालदा ज़िला पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार सुबह बताया कि मालदा में व्यवसायी के घर पर छापेमारी और तलाशी अभियान उस मामले की आगे की जांच के आधार पर किया गया, जिसमें पिछले महीने कफ सिरप की बोतलें ज़ब्त की गई थीं।

पिछले हफ्ते, बीरभूम जिला पुलिस ने मिनार मंडल के घर से 28 करोड़ रुपये नकद और करीब 22 करोड़ रुपये के 15 किलोग्राम सोने के बिस्कुट जब्त किए थे। मिनार मंडल, बीरभूम के पत्थर खदान मालिक तुलु मंडल (उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन) का करीबी रिश्तेदार है, जो अभी फरार है।

तुलु मंडल जिले में तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के करीबी सहयोगी के तौर पर जाना जाता था। अनुब्रत मंडल को 2022 में मवेशी तस्करी मामले में शामिल होने के आरोप में पहले सीबीआई और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था।

मवेशी तस्करी मामले में तुलु मंडल का नाम भी सामने आया था। 2022 में वह ईडी की नजर में था। उस समय केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उसके घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी।

--आईएएनएस

ओपी/एएस