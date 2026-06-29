बेंगलुरु: शादी से इनकार पर युवक ने की युवती की गला काटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु, 29 जून (आईएएनएस)। बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट इलाके में एक युवती की उसके पूर्व प्रेमी ने गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया।

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मृतक की पहचान अंजली के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम राजीव है। दोनों बेंगलुरु के के.पी. अग्रहारा के निवासी हैं।

पुलिस के अनुसार, राजीव और अंजली पिछले कुछ वर्षों से अपने कार्यस्थल पर मिलने के बाद से रिश्ते में थे। उनके परिवार इस रिश्ते से अवगत थे।

हालांकि राजीव के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पता चलने पर अंजली के परिवार ने उनकी शादी का विरोध किया और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपने परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए अंजली ने रिश्ता तोड़ दिया और राजीव से दूरी बना ली।

पुलिस ने बताया कि राजीव ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और अंजली पर उससे शादी करने के लिए दबाव डालता रहा।

रविवार शाम को राजीव ने अंजली को डिनर पर बुलाया। खाने के बाद वह उसे महालक्ष्मी लेआउट के पाइपलाइन रोड इलाके में ले गया, जहां दोनों के बीच ब्रेकअप को लेकर बहस हुई।

कहासुनी के दौरान राजीव ने चाकू निकाला और अंजली का गला काट दिया, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया।

राहगीरों ने गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद बाद में उसकी मौत हो गई।

महालक्ष्मी लेआउट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के कुछ ही समय बाद राजीव का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अंजलि ने राजीव से रिश्ता खत्म कर शादी करने से इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर राजीव ने उसकी हत्या कर दी।

14 जून को बेंगलुरु में एक विवाद के बाद सिक्किम की 22 वर्षीय युवती की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। मृतक की पहचान सिक्किम निवासी 22 वर्षीय अति हांगमा सुब्बा के रूप में हुई है। वह एक सैलून में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। आरोपी दार्जिलिंग निवासी पुरबा लेपचा एक होटल में वेटर के रूप में कार्यरत था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दंपति रिश्ते में थे और लगभग एक महीने पहले बेंगलुरु आए थे। वे डोडकन्नाहल्ली में साथ रह रहे थे।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को शक था कि महिला का किसी और से संबंध है, जिसके चलते दोनों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान पुरबा लेपचा ने अति हांगमा सुब्बा पर रसोई के चाकू से हमला किया और उसका गला काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी