बेंगलुरु: परिवार की ओर से रिश्ते का विरोध किए जाने के बाद नेपाल की युवतियों ने की आत्महत्या

बेंगलुरु, 7 अगस्त (आईएएनएस)। बेंगलुरु के येलाहंका में नेपाल की दो युवतियों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें साथ रहने से रोका गया था। शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों रिलेशनशिप में थीं और उन्हें लगा कि सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण उनका कोई भविष्य नहीं है।

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पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि मरने वाली युवतियों के बीच रिश्तेदारी थी और वे नेपाल में एक साथ पली-बढ़ी थीं। इनकी पहचान सिरजना (22) और रीता (23) के तौर पर हुई है। जांच करने वालों ने बताया कि दोनों ने साथ पढ़ाई की थी और बचपन से ही वे एक-दूसरे के बहुत करीब थीं। समय के साथ उनके बीच प्यार हो गया। कहा जाता है कि उनके अपने गांव के लोगों ने उनके रिश्ते पर सवाल उठाए, उन्हें अक्सर ताने मारे जाते थे और उनकी नजदीकियों को लेकर उन पर दबाव डाला जाता था।

पुलिस ने बताया कि दोनों को अलग करने की उम्मीद में उनके रिश्तेदार लगभग एक महीने पहले दोनों युवतियों को बेंगलुरु लाए थे। हालांकि, उन्हें साथ रहने देने के बजाय परिवारों ने कथित तौर पर उन्हें अलग-अलग इलाकों में रखा। रीता फ्रेजर टाउन में रह रही थी, जबकि सिरजना को कई किलोमीटर दूर जक्कूर में रखा गया था।

अलग होने के बावजूद खबरें हैं कि वे दोनों हफ्ते में तीन-चार बार मिलती रहीं और अक्सर किसी रिश्तेदार के घर लंच के लिए इकट्ठा होती थीं। इन मुलाकातों के दौरान परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर दोनों युवतियों की पुरुषों से शादी कराने की योजना पर बात की और उनसे कहा कि समाज उनके पार्टनर के तौर पर साथ रहने को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अलग होने से हुई भावनात्मक परेशानी, शादी का दबाव और उनके रिश्ते को समाज की मंजूरी न मिलना। इन वजहों से कथित तौर पर उन दो युवतियों ने यह कदम उठाया।

गुरुवार को येलाहंका के जक्कूर रोड पर शिवनाहल्ली में किसर होटल के सामने एक पेड़ से दो युवतियों के शव लटके हुए मिले थे।

शुरुआत में मृतकों की पहचान नेपाल की रहने वाली सिरजना (24) और रीता (24) के तौर पर की गई। पुलिस जांच के तहत उनकी सही उम्र और दूसरी निजी जानकारियों की पुष्टि कर रही है।

पुलिस के अनुसार, ये महिलाएं लगभग एक महीने पहले नेपाल से बेंगलुरु आई थीं और अलग-अलग जगहों पर भेजे जाने से पहले येलाहंका में सिरजना के भाई के घर पर रह रही थीं। यह घटना तब सामने आई जब वहां से गुजरने वाले लोगों ने पेड़ से लटकती हुई लाशें देखीं और पुलिस को सूचना दी। येलाहंका पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, शुरुआती जांच की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। पुलिस परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज कर रही है, ताकि घटनाओं का क्रम और मौत की वजह बनी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।

जांचकर्ताओं ने कहा कि युवतियों के रिश्ते और परिवार के कथित विरोध के बारे में जो बातें सामने आई हैं, वे शुरुआती जांच पर आधारित हैं और और सबूत जुटाए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम