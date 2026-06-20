बेंगलुरु में व्यापारी से 20 लाख की लूट, सीआईडी इंस्पेक्टर समेत तीन गिरफ्तार

बेंगलुरु, 20 जून (आईएएनएस)। बेंगलुरु के मादिवाला इलाके में केरल के एक व्यापारी के साथ मारपीट कर उससे 20 लाख लूटने के मामले में सीआईडी के एक पुलिस इंस्पेक्टर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती, हमला, धमकी और आपराधिक साज़िश का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया, केरल के रहने वाले 40 वर्षीय मुहम्मद मुहिन के बेटे जुनीश बाबू एके ने 19 जून की सुबह मादिवाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि वह अपने दो दोस्तों के साथ 15 जून 2026 को बेंगलुरु आए थे और मादिवाला स्थित व्हाइट स्टोन लॉज में ठहरे हुए थे।

जुनीश बाबू ने पुलिस को बताया कि उनके एक परिचित नवीन ने उन्हें एक ट्रेडिंग योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। इस योजना में कम समय में अधिक रिटर्न मिलने का दावा किया गया था। इसी भरोसे के चलते वह अपने साथ 20 लाख रुपए नकद लेकर बेंगलुरु पहुंचे थे, ताकि उक्त योजना में निवेश कर सकें।

आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने पहले से साजिश रची और मौका पाकर जुनीश बाबू पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें धमकाया और उनके पास मौजूद 20 लाख रुपए नकद लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया और मामले की शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर मादिवाला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने डकैती, मारपीट, आपराधिक धमकी और आपराधिक साज़िश से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने मामले में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुपेंद्र रेड्डी, वसंत कुमार और सीआईडी पुलिस इंस्पेक्टर महेश कनकगिरी के रूप में हुई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कथित ट्रेडिंग योजना के नाम पर पीड़ित को बेंगलुरु बुलाने की साज़िश पहले से रची गई थी या नहीं।

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले के अन्य संभावित पहलुओं की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम