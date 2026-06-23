'बेंगलुरु में सनसनीखेज घटना': शराब पीने पर आपत्ति जताने पर बेटी और पोते ने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी

बेंगलुरु, 23 जून (आईएएनएस)। एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 70 वर्षीय महिला की कथित तौर पर उसकी बेटी और पोते ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। महिला का दोष ये था कि उसने उनकी शराब पीने की आदत पर आपत्ति जताई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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बेंगलुरु दक्षिण-पश्चिम डिवीजन पुलिस ने एक बयान में कहा कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के एक निवासी की शिकायत के बाद केंगेरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मृतक की पहचान हसन जिले के हन्नीनाकेरे की निवासी 70 वर्षीय जयम्मा के रूप में हुई है। आरोपियों में उनकी 49 वर्षीय गृहिणी बेटी भाग्यलक्ष्मी और 26 वर्षीय पोता कुशल शामिल हैं।

सुभाष नगर, केंगेरी स्थित मोनिशा एन्क्लेव अपार्टमेंट के निवासी धनंजय द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, भाग्यलक्ष्मी और उनका बेटा कुशल अपार्टमेंट परिसर की पहली मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 107 में रहते थे और जयम्मा अक्सर उनसे मिलने आती थीं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से भाग्यलक्ष्मी और कुशल नियमित रूप से शराब का सेवन करते थे और अपार्टमेंट में हंगामा करते थे। बताया जाता है कि निवासियों ने उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई थी और परिवार के सदस्यों और अपार्टमेंट निवासियों के हस्तक्षेप के बाद कुशल को पहले एक पुनर्वास केंद्र में भेजा गया था।

हालांकि, वह कुछ सप्ताह पहले घर लौट आया था और कथित हंगामा फिर से शुरू हो गया था। बताया जाता है कि जयम्मा पिछले कुछ दिनों से फ्लैट में रह रही थीं, इस दौरान घर से लगातार झगड़े की आवाजें आती रहीं।

शिकायत के अनुसार, घटना से पहले वाली रात को निवासियों ने फ्लैट से तेज बहस और चीख-पुकार की आवाजें सुनीं। कथित तौर पर जयम्मा को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना गया।

22 जून की रात काम से लौटने पर शिकायतकर्ता ने फ्लैट के बाहर पुलिसकर्मियों, निवासियों और रिश्तेदारों को जमा पाया। घर में प्रवेश करने पर उसने कथित तौर पर जयम्मा को हॉल में बाथरूम के पास पड़ा पाया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि निवासियों ने उसे बताया कि भाग्यलक्ष्मी और कुशल ने कथित तौर पर 22 जून की सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच जयम्मा पर क्रिकेट बल्ले और लकड़ी के डंडे से हमला किया था।

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भाग्यलक्ष्मी और कुशल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/