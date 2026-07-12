बेंगलुरु में महिला से अश्लील हरकत का आरोप, डिलीवरी एजेंट गिरफ्तार

बेंगलुरु, 12 जुलाई (आईएएनएस)। बेंगलुरु में एक महिला ने डिलीवरी एजेंट पर घर में जबरन प्रवेश करने और उसके साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद मराठाहल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है।

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जानकारी के अनुसार, महिला निलोफर फातिमा ने आरोप लगाया कि एक डिलीवरी एजेंट पार्सल पहुंचाने के लिए उसके घर आया था। महिला का दावा है कि डिलीवरी एजेंट ने वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। महिला ने उसे घर के अंदर आने से मना किया और पड़ोसी के घर जाने के लिए कहा लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद वह उसकी अनुमति के बिना घर में प्रवेश कर गया।

महिला ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि वॉशरूम से बाहर आने के बाद डिलीवरी एजेंट ने उसके सामने अश्लील हरकत की। महिला के मुताबिक, इस घटना के बाद वह काफी डर गई और अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगी। उसने घटना से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए न्याय की मांग की।

महिला ने यह भी दावा किया कि पूरी घटना उसके फोन में रिकॉर्ड हो गई थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और महिला से घटना की विस्तृत जानकारी मांगी, ताकि आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके।

पुलिस के अनुसार, मराठाहल्ली थाने में महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान विजय मल्लिकार्जुन कामत के रूप में की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस प्रशासन अब घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है, जिसमें शिकायतकर्ता के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य संबंधित जानकारी शामिल है। पुलिस का कहना है कि मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम