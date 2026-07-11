बेंगलुरु में मां-दादी और रिश्तेदार की कथित तौर पर हत्या के बाद आरोपी ने दी जान

बेंगलुरु, 11 जुलाई (आईएएनएस)। बेंगलुरु के कोट्टीगेपाल्या इलाके में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई। कामाक्षीपाल्या थाना क्षेत्र में अयप्पा मंदिर के पास एक परिवार के तीन सदस्यों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी ने भी आत्महत्या कर ली।

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पुलिस को शुरुआती जांच में संदेह है कि 34 वर्षीय आरोपी ने अपनी मां, दादी और एक रिश्तेदार की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली।

आरोपी की पहचान 34 वर्षीय प्रशांत के रूप में हुई है, जो पेशे से चालक था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहा था। पुलिस को संदेह है कि उसने आत्महत्या करने से पहले किसी धारदार हथियार से अपने परिवार के सदस्यों पर हमला किया।

मृतकों की पहचान 55 वर्षीय मंगलम्मा, 65 वर्षीय नंजम्मा और 50 वर्षीय सतीश के रूप में हुई है। मंगलम्मा प्रशांत की मां थीं और एक गारमेंट फैक्टरी में काम करती थीं। नंजम्मा उनकी दादी थीं और सफाई का काम करती थीं, जबकि सतीश प्लंबर का काम करते थे और अविवाहित थे।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, परिवार के सदस्यों पर हमला करने के बाद प्रशांत ने भागने की कोशिश की। हालांकि, स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और घर के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद उसने कथित तौर पर एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है।

सूचना मिलते ही कामाक्षीपाल्या थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपराध जांच टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया और वहां से सबूत जुटाए।

पुलिस घटना की वजह का पता लगाने के लिए पड़ोसियों, स्थानीय लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है। उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल घटना के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है, जबकि मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है।

गौरतलब है कि 22 जून को बेंगलुरु पुलिस ने 24 वर्षीय श्वेता और उसके लिव-इन पार्टनर 25 वर्षीय केनेथ को केआर पुरम के सीगेहल्ली स्थित एक अपार्टमेंट में श्वेता के माता-पिता और छोटी बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। शुरुआती जांच में सामने आया था कि परिवार में उनके रिश्ते और श्वेता पर बढ़ते कर्ज को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस