बेंगलुरु में आयोजित हुआ 17वां एयर चीफ मार्शल एल.एम. कटरे स्मृति व्याख्यान

बेंगलुरु, 27 जून (आईएएनएस)। एयर फोर्स एसोसिएशन की कर्नाटक शाखा ने शनिवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के मैनेजमेंट अकादमी ऑडिटोरियम में 17वें एयर चीफ मार्शल एल.एम. कटरे स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन एयर फोर्स एसोसिएशन, कर्नाटक शाखा और एचएएल, बेंगलुरु शाखा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन रहे। उन्होंने 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम : चुनौतियां और आगे की राह' विषय पर मुख्य व्याख्यान दिया।

इस अवसर पर वायु सेना के प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल एस. श्रीनिवास, भारतीय वायु सेना (आईएएफ), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) तथा विमानन क्षेत्र से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत एयर फोर्स स्कूल, एएसटीई के विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद एयर फोर्स एसोसिएशन, कर्नाटक शाखा के अध्यक्ष एयर मार्शल एच.बी. राजाराम (सेवानिवृत्त) ने स्वागत भाषण दिया।

अपने संबोधन में एयर मार्शल राजाराम ने एयर चीफ मार्शल एल.एम. कटरे स्मृति व्याख्यान की शुरुआत की पृष्ठभूमि बताते हुए भारतीय वायु सेना और एचएएल में 42 वर्षों से अधिक के अपने गौरवशाली करियर के दौरान दिवंगत एयर चीफ मार्शल एल.एम. कटरे द्वारा भारत के विमानन क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान को याद किया।

इस दौरान एचएएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने भी एचएएल और भारतीय वायु सेना के बीच सहयोगात्मक संबंधों और उनकी साझेदारी पर अपने विचार रखे।

मुख्य व्याख्यान में डॉ. वी. नारायणन ने 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के अनुरूप भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि दिवंगत एयर चीफ मार्शल एल.एम. कटरे ने भारत के विमानन और एयरोस्पेस क्षेत्र की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने भारतीय वायु सेना, एचएएल और इसरो के बीच बेहतर समन्वय और पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन तीनों संस्थानों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों ने एक-दूसरे के विकास और देश की सामरिक एवं तकनीकी क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि डॉ. वी. नारायणन ने 17वें एयर चीफ मार्शल एल.एम. कटरे स्मृति व्याख्यान की स्मारिका का भी विमोचन किया।

कार्यक्रम का समापन एयर फोर्स एसोसिएशन, कर्नाटक शाखा के उपाध्यक्ष एयर कमोडोर ए.के. पात्रा (सेवानिवृत्त) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

--आईएएनएस

डीएससी