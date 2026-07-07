बेंगलुरु: ग्रेजुएशन कर रही छात्रा ने झील में कूदकर खुदकुशी की, सुसाइड से पहले बॉयफ्रेंड को भेजा था मैसेज

बेंगलुरु, 7 जुलाई (आईएएनएस)। बेंगलुरु के सदाशिवनगर में 20 साल की एक कॉलेज छात्रा ने सैंकी झील में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस आत्महत्या की वजह तलाशने की कोशिश कर रही है।

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छात्र की पहचान बेंगलुरु के पीन्या इलाके की रहने वाली तेजु के तौर पर हुई है। वह चिक्काबनावर इलाके के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी।

पुलिस के मुताबिक, तेजु सोमवार दोपहर करीब 3:50 बजे कॉलेज से निकली और सैंकी झील पहुंच गई। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में वह कई घंटों तक झील के इलाके में घूमती हुई दिखी। जांच करने वालों का मानना ​​है वहां उसने पानी की एक बोतल खरीदी थी। खबर है कि उसने फुटपाथ पर चलने और पानी में उतरने से पहले अपना बैग, जिसमें उसका मोबाइल फोन और अन्य सामान था, एंट्री गेट के पास छोड़ दिया था।

तेजु सोमवार शाम को घर से निकली थी और जब वह नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसे खोजना शुरू किया। रातभर रिश्तेदार उसे झील समेत कई जगहों पर ढूंढते रहे, लेकिन अंधेरे में उसका पता नहीं लगा सके।

यह कदम उठाने से पहले तेजु ने अपने बॉयफ्रेंड को एक मैसेज भेजा था जिसमें कहा गया था कि वह अपनी जान दे रही है। बताया जाता है कि बॉयफ्रेंड ने वह मैसेज उसकी मां को फॉरवर्ड कर दिया, जिसके बाद परिवार ने अपनी खोज तेज कर दी और पुलिस को सूचना दी।

मंगलवार सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड को झील में उसका शव उतराता हुआ मिला, जिसने तुरंत सदाशिवनगर पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की।

शुरुआती जांच से पता चला कि तेजु के माता-पिता का तलाक हो चुका था और वह अपनी मां के साथ रहती थी, जो नम्मा मेट्रो में काम करती हैं। शुरुआती जांच से संकेत मिला कि वह अपने माता-पिता के अलग होने से भावनात्मक रूप से प्रभावित थी और अक्सर कहती थी कि उसे अपने पिता का प्यार याद आता है।

पुलिस उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते की भी जांच कर रही है। जांच करने वालों ने बताया कि करीब 15 दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। हालांकि परिवार वालों ने उसे समझाया था और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उस झगड़े की इस घटना में कोई भूमिका थी। बॉयफ्रेंड से पूछताछ की गई है और जांच के हिस्से के तौर पर उसका बयान दर्ज किया गया है।

एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि बॉयफ्रेंड को भेजे गए मैसेज के बारे में पता चलने के बाद परिवार सैंकी झील पहुंचा था, लेकिन रात में तेजू नहीं मिली। रिश्तेदार ने कहा, "हम बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को पालते-पोसते हैं, लेकिन कभी-कभी वे ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता।"

पुलिस ने बताया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और घटना की असल वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

--आईएएनएस

वीसी