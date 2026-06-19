बेंगलुरु: एआई से अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत की आपत्तिजनक फोटो बनाकर वायरल करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु, 19 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक स्टेट साइबर कमांड ने अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

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साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, सीओपी बेंगलुरु सिटी में रुक्मिणी वसंत की शिकायत के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने एआई तकनीक का उपयोग कर अभिनेत्री की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो तैयार किए और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। पुलिस के अनुसार, ऐसा अभिनेत्री की छवि धूमिल करने और उन्हें अपमानजनक तरीके से पेश करने के उद्देश्य से किया गया था।

पुलिस ने बताया कि इस कृत्य से अभिनेत्री की प्रतिष्ठा और निजता को नुकसान पहुंचा, उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और आम लोगों के बीच उनकी गलत छवि पेश की गई।

आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किए गए तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बागलकोट जिले के चिलकमुखी गांव निवासी 24 वर्षीय रविकुमार, वर्तमान में बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में रहने वाले 33 वर्षीय चंद्रकांत, तथा बेंगलुरु के महालक्ष्मी नगर निवासी 25 वर्षीय रंजीत के रूप में हुई है।

पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया है।

कर्नाटक स्टेट साइबर कमांड के अनुसार, सोशल मीडिया पर एआई तकनीक का दुरुपयोग कर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और निजता को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अगर कोई भी शख्स इस तरह की हरकतें करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी