बंगाल: विशेष पीएमएलए अदालत ने संपत्ति के वैध दावेदारों को संपत्ति वापस दिलाई

कोलकाता, 17 जून (आईएएनएस)। विशेष अदालत (पीएमएलए) अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) को उसके सही दावेदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के शिकार मेसर्स इको डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 3.05 करोड़ रुपए और मेसर्स प्रोग्नोसिस मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को 23.63 लाख रुपए वापस करने का आदेश दिया है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह आदेश बुद्धादित्य चट्टोपाध्याय और अन्य के खिलाफ चल रहे एक मामले में जारी किया गया है।

ईडी ने कोलकाता के बिधाननगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर बुद्धादित्य चट्टोपाध्याय, स्वरूप घोष और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच शुरू की थी।

आरोप है कि आरोपी ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग में अपने प्रभाव का झूठा दावा करके और निविदा संबंधी बयाना राशि के नाम पर 'एसीडब्ल्यूबीएचएफडब्ल्यू सर्विसेज' के नाम से बनाए गए बैंक खाते के माध्यम से धन एकत्र करके मेसर्स प्रोग्नोसिस मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 26.15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की।

यह धन विभिन्न संस्थाओं और आरोपी तथा उसके परिवार के सदस्यों के निजी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए आनंदपुर पुलिस स्टेशन में इसी व्यक्ति के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे भी संज्ञान में लिया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी ने कई खातों और संस्थाओं के माध्यम से बयाना राशि (पीओसी) बनाई और उसका इस्तेमाल अचल संपत्तियों और निवेशों की खरीद के लिए किया।

तलाशी अभियान चलाया गया, संबंधित बैंक खातों में जमा राशि को फ्रीज कर दिया गया, और बयाना राशि के माध्यम से अधिग्रहित अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया।

बयान में कहा गया कि ईडी ने विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पीएमएलए की धारा 45 के तहत अभियोग शिकायत दर्ज की। मुख्य आरोपी बुद्धादित्य चट्टोपाध्याय के खिलाफ 22 सितंबर 2025 को आरोप तय किए गए।

पीएमएलए के वैध दावेदारों को संपत्ति का प्रमाण पत्र (पीओसी) बहाल करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ईडी ने पीड़ितों को कुर्क, जब्त या फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं जताई।

--आईएएनएस

एमएस/