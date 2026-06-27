बंगाल: तृणमूल कांग्रेस ने 21 जुलाई को शहीद दिवस सभा करने की अनुमति मांगी

कोलकाता, 27 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को कोलकाता पुलिस को पत्र लिखकर मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड में अपनी वार्षिक 21 जुलाई शहीद दिवस रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी।

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पार्टी ने पिछले दो दशकों की तरह ही 21 जुलाई को एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने शहीद दिवस मनाने की अनुमति मांगी है।

राज्य में सरकार परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस में फूट पड़ गई है। राज्य विधानसभा में तृणमूल के अधिकांश विधायक विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के साथ गठबंधन कर चुके हैं और खुद को असली तृणमूल बता रहे हैं। ममता बनर्जी के कई वफादार भी बागी खेमे में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अपनी कार्यकारी समिति बना ली है।

इस समय ममता बनर्जी के साथ मुट्ठी भर नेता ही हैं। इसी माहौल में कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने 21 जुलाई की रैली के लिए कोलकाता में एक सभा बुलाई थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि भले ही उनके साथ कम लोग हों, वे उस दिन एस्प्लेनेड जरूर जाएंगी। इसके बाद कोलकाता पुलिस को अनुमति मांगने के लिए पत्र भेजा गया। तृणमूल कांग्रेस इस साल का कार्यक्रम 'हम बेईमान नहीं हैं' के नारे के तहत आयोजित करने की कोशिश कर रही है।

ममता बनर्जी ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में कहा कि तृणमूल कई सालों से एस्प्लेनेड में शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है और इस बार भी अगर पुलिस से अनुमति मिल गई तो कार्यक्रम वहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही सिर्फ पांच कार्यकर्ता हों, वे सभा में जरूर जाएंगी।

ममता बनर्जी ने आगे कहा कि समझदार लोगों को लौट आना चाहिए और उन्हें याद दिलाया कि जो लोग जा चुके हैं वे न तो यहां हैं और न ही वहां। उन्होंने यह भी कहा कि वे पैसे के लिए पार्टी को नहीं बेच पाएंगे।

राजनीतिक हलकों के एक वर्ग के अनुसार, ममता पार्टी संगठन को बचाने के लिए एस्प्लेनेड रैली मंच को अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देती है या नहीं।

--आईएएनएस

एमएस/