बंगाल: रनवे के विस्तार के लिए एनएससीबीआई एयरपोर्ट से बांकरा मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने का काम शुरू

कोलकाता, 11 जुलाई (आईएएनएस)। सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि कई सालों की बातचीत के बाद, रनवे का विस्तार करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल (एनएससीबीआई) एयरपोर्ट इलाके से बांकरा मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

Read More

शनिवार से एयरपोर्ट के रास्ते मस्जिद में जाने के लिए एंट्री पास बंद कर दिए गए हैं। मस्जिद के अंदर नमाज भी रोक दी गई है। दमदम उत्तर के विधायक सौरव सिकदर शनिवार सुबह इलाके में मौजूद थे, और उन्होंने इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों से बात की। बाद में, विधायक ने कहा कि नमाज पढ़ने आने वाले ज्यादातर लोग इस कदम से सहमत हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले में एयरपोर्ट की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है और अपील की कि इस घटना को लेकर कोई भड़काऊ बात न की जाए।

136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को 'बांकरा मस्जिद' के नाम से जाना जाता है। यह मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर ही स्थित है। लंबे समय से मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की बात चल रही है। दम दम एयरपोर्ट पर दो रनवे हैं; मुख्य (बड़ा) रनवे टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा रनवे छोटा है। मस्जिद उस रनवे से थोड़ी दूरी पर स्थित है।

जानकारों का कहना है कि अगर मरम्मत के लिए पहला रनवे कुछ समय के लिए बंद किया जाता है तो बड़े विमानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग में दिक्कतें आएंगी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि मस्जिद से भी टेक-ऑफ और लैंडिंग करने वाले विमानों को खतरा है, और दूसरे रनवे को बड़ा करने का काम भी रुका हुआ है। कई दशकों से मस्जिद को हटाने पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर कोई पक्का फैसला नहीं हो पाया है।

राज्य में सरकार बदलने के बाद, एनएससीबीआई एयरपोर्ट के अंदर से मस्जिद को हटाने के लिए कदम उठाए गए। एयरपोर्ट अधिकारियों और प्रशासनिक हलकों में बैठकें भी हुईं। उस जमीन से मस्जिद को हटाने की कोशिशें कई दिनों से चल रही थीं। आखिरकार शनिवार को यह प्रक्रिया शुरू हुई। उस मस्जिद की मौजूदगी के कारण एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे।

शनिवार से ही एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट गेट से एंट्री के लिए पास जारी करना बंद कर दिया है, और मस्जिद में नमाज भी रोक दी गई है। खबर है कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं।

नॉर्थ 24 परगना जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में स्थानीय विधायकों और मस्जिद कमेटी के सदस्यों के साथ पहले ही एक बैठक हो चुकी है। एक स्पेशल टीम ने मस्जिद का मुआयना किया और एयरपोर्ट सुरक्षा कमेटी के साथ भी बैठक हुई। यह तय किया गया कि 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद के बारे में अंतिम फैसला ईद के बाद लिया जाएगा।

मस्जिद कमेटी ने पहले कहा था कि वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से एयरपोर्ट को कोई नुकसान हो या सुरक्षा में कोई बाधा आए, और एयरपोर्ट अधिकारियों ने एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे अभी जगह बदलने के बारे में कोई अंतिम फैसला लेने की स्थिति में नहीं हैं।

बाद में, इस मामले में एक फैसला लिया गया और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी