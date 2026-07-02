बंगाल पुलिस ने रंगदारी के मामले में तृणमूल नेता इफ्तिखार अहमद को किया गिरफ्तार

कोलकाता, 2 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले की पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेता इफ्तिखार अहमद उर्फ ​​पप्पू को कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया है। इन मामलों में हथियार दिखाकर रंगदारी वसूलने और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप शामिल हैं।

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पुलिस ने गुरुवार को बताया कि अहमद को बुधवार को पड़ोसी पश्चिमी बर्दवान जिले के दुर्गापुर इलाके के विरिंगी से गिरफ्तार किया गया। वह बर्दवान नगर पालिका की पूर्व पार्षद शेफाली बेगम के पति हैं, जिन्होंने पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

जब इफ्तिखार अहमद को गुरुवार को बर्दवान जिला अदालत में पेश किया गया, तो पुलिस ने विस्तृत जांच के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग की। हालांकि, अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया।

पुलिस के मुताबिक, इफ्तिखार लंबे समय से अपने राजनीतिक संपर्कों और प्रभाव का इस्तेमाल करके पूर्वी बर्दवान जिले के बर्दवान स्टेशन और बर्दवान शहर में लोगों और व्यापारियों से रंगदारी वसूल रहा था।

आरोप है कि उसने विरोधियों को डराने-धमकाने के लिए अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया और इलाके में डर का माहौल बनाया। जांच में 2019 से 2026 के बीच उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों की जानकारी भी शामिल की गई है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान उसने कई अहम जानकारियां दीं।

पुलिस के मुताबिक, बर्दवान दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व तृणमूल विधायक खोकन दास के साथ अपनी करीबी का फायदा उठाकर उसने रंगदारी से भारी रकम वसूली थी। यह भी पता चला है कि इस पैसे को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में निवेश किया गया था।

इसके साथ ही, पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार तृणमूल नेता ने रंगदारी नेटवर्क और अवैध हथियारों का पता लगाने की जांच में सहयोग करने का भरोसा दिलाया है।

यह मामला इस साल 26 मई को दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ। शिकायतकर्ता शिवशंकर चौधरी ने आरोप लगाया कि रंगदारी की रकम देने से इनकार करने के बाद बर्दवान रेलवे स्टेशन के पास उनकी दुकान पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई।

उन्हें बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी गई और जब उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, तो उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। बाद में, आरोपी कथित तौर पर उनके घर में घुस गए और नकदी व सोने के गहने लूट लिए।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम