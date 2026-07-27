बंगाल पुलिस ने गोवा से साइबर फ्रॉड गैंग के सरगना को किया गिरफ्तार

कोलकाता, 27 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है, जो डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर देश भर के लोगों को ठगता था।

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राज्य पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने रविवार को गोवा में तलाशी अभियान के दौरान अमन सिंह नामक साइबर जालसाज को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अमन सिंह ने अपने साथियों की मदद से कोलकाता और सॉल्ट लेक क्षेत्र समेत देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध कॉल सेंटर स्थापित किए थे। इन जालसाजों ने अवैध दूरसंचार ढांचा तैयार करने के लिए सिम बॉक्स का भी इस्तेमाल किया था।

हाल ही में बिधाननगर (साल्ट लेक क्षेत्र) के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। राज्य पुलिस की साइबर अपराध शाखा के जांचकर्ताओं ने इस साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगनाओं की तलाश शुरू कर दी है।

गहन जांच-पड़ताल और पहले गिरफ्तार किए गए कई लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके मोबाइल फोन के विवरण के आधार पर अमन सिंह की पहचान की। जांच के बाद अधिकारियों को पता चला कि अमन सिंह डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के मामले में मुख्य आरोपी है।

मुंबई पुलिस में भी उसके खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, कोलकाता में उस पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। कोलकाता और मुंबई दोनों जगह पुलिस से बचने के लिए वह फरार चल रहा था।

इसके अलावा, अमन सिंह विभिन्न राज्यों में दर्ज कई साइबर धोखाधड़ी मामलों का मास्टरमाइंड है। इसी जानकारी के आधार पर जांच शुरू हुई और पता चला कि अमन गोवा के एक समुद्र तट पर एक तंबू में छिपा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर राज्य पुलिस के जासूसों ने उसकी तलाश में गोवा में छापा मारा। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जा रहा है।

अमन से पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा कि इस राज्य और पूरे देश में साइबर अपराध नेटवर्क में शामिल अपराधियों की तलाश की जा रही है।

--आईएएनएस

डीकेपी/