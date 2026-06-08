बंगाल पुलिस में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 179 आईपीएस अधिकारियों का तबादला

कोलकाता, 8 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन में सोमवार को बड़ा फेरबदल हुआ, जिसमें सरकार ने 179 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया।
तबादले में लगभग 12 पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामिल हैं, जिनमें दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर के एसपी भी हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी करते हैं।
राज्य में सत्ता में आने के बाद सुवेंदु अधिकारी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अपना पहला बड़ा फेरबदल किया।
सूर्य प्रताप यादव को बीरभूम जिले के पुलिस अधीक्षक पद से हटा दिया गया। उन्हें कोलकाता पुलिस के संयुक्त सीपी (प्रशासन) का प्रभार दिया जा रहा है।
जलपाईगुड़ी के एसपी अमरनाथ के. को पदोन्नत (प्रमोट) करके उत्तर बंगाल के इंटेलिजेंस ब्यूरो का डीआईजी बनाया गया है।
पुरुलिया के एसपी वैभव तिवारी को अब कोलकाता पुलिस का संयुक्त सीपी (सशस्त्र पुलिस) नियुक्त किया गया है। बारासात पुलिस जिले की अधीक्षक पुष्पा को पूर्वी बर्दवान भेजा गया है। बांकुड़ा के एसपी सौमादित्य भट्टाचार्य को मालदा स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का प्रभार दिया गया है।
दक्षिण दिनाजपुर के पुलिस अधीक्षक चिन्मय मित्तल का भी तबादला कर दिया गया है। हुगली ग्रामीण एसपी कुमार सनी राज को पुरुलिया का प्रभार दिया गया है। बारुईपुर पुलिस जिले के अधीक्षक शुवेंद्र कुमार को कोलकाता पुलिस की वायरलेस शाखा का प्रभार दिया गया है।
डायमंड हार्बर पुलिस जिले की एसपी ईशानी पाल ने कोलकाता पुलिस के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के डीसीपी का पदभार संभाल लिया है। बंगाल एसटीएफ के अधीक्षक पारिजात विश्वास को प्रवर्तन शाखा में भेजा गया है। पूर्वी बर्दवान के एसपी सायक दास का भी तबादला कर दिया गया है।
बंगाल एसटीएफ के डीआईजी सुधीर कुमार नीलकंठम को पश्चिम बंगाल पुलिस की काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स (सीआईएफ) के महानिरीक्षक (आईजी) का प्रभार दिया गया है। कोलकाता पुलिस की सशस्त्र पुलिस के संयुक्त सीपी शुभंकर भट्टाचार्य को ट्रैफिक डीआईजी का प्रभार दिया गया है।
--आईएएनएस
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