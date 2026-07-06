बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाएगा: सीएम सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता, 6 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर घोषणा की कि अब से स्कूल के सिलेबस में मुखर्जी के जीवन पर एक चैप्टर शामिल किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने सोमवार दोपहर मित्रा इंस्टीट्यूशन में भारतीय जनसंघ के संस्थापक की 125वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा, "स्कूल के सिलेबस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान का जिक्र जरूर होना चाहिए। मैंने इस मामले में राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और विभाग के सचिवों से अनुरोध किया है। मैं यह अनुरोध और प्रस्ताव आने वाले दिनों में बनने वाली सिलेबस कमेटी के सामने रखूंगा, जो आखिरकार यह तय करेगी कि स्कूल के सिलेबस में क्या शामिल किया जाए और क्या नहीं।"

इस बीच, सोमवार को पहली बार राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद, राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक समूह राज्य सचिवालय पहुंचा और भारतीय जनसंघ के संस्थापक की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।

इस साल, राज्य सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाने के लिए कई पहल की थीं। उनमें से एक पहल कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके न्यू टाउन के इको पार्क में श्यामा प्रसाद की 125 फुट ऊंची प्रतिमा के लिए आधारशिला रखना और एक पट्टिका का अनावरण करना था।

सोमवार दोपहर कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल में राज्य भाजपा अध्यक्ष व पार्टी के राज्यसभा सदस्य सामिक भट्टाचार्य मौजूद थे।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह आज दोपहर कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सीधे इको पार्क गए।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी