बंगाल में नाबालिग लड़की से रेप-हत्या मामले में भागने की कोशिश के दौरान एनकाउंटर में गिरफ्तार आरोपी ढेर

कोलकाता, 8 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में पिछले सप्ताह नाबालिग लड़की की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में से पहले आरोपी प्रवास मंडल की बुधवार तड़के एक मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी उस समय भागने की कोशिश कर रहा था जब उसने सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी की सर्विस राइफल छीन ली थी।
राज्य पुलिस के सूत्रों ने बताया कि घटना को फिर से समझने (रीकंस्ट्रक्शन) के लिए उसे मंगलवार रात अपराध वाली जगह पर ले जाया गया था। वहां, उसने कथित तौर पर उसे साथ ले जा रहे पुलिसकर्मियों में से एक की सर्विस राइफल छीन ली और भागने की कोशिश की।
पुलिस के मुताबिक, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहे थे, तो मंडल ने छीनी हुई पुलिस राइफल से उन पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मंडल को भी गोली लग गई। शरीर पर गोली लगने के बाद आरोपी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
याद दिला दें कि रविवार सुबह बारुईपुर के सूर्यपुर इलाके में एक तालाब से 12 साल की नाबालिग लड़की का शव मिला था। आरोप है कि उसके साथ रेप और हत्या की गई थी। नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुए और इलाके में तनाव फैल गया।
स्थानीय लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। छह सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने मामले की जांच शुरू की और उसी शाम सबसे पहले प्रवास को गिरफ्तार किया गया।
इसके बाद, उससे पूछताछ के बाद मामले के दो अन्य आरोपियों - दिवाकर सरकार और आनंद सरदार - को गिरफ्तार किया गया; आनंद सरदार ही नाबालिग लड़की के खिलाफ हुए कथित अपराध का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड था।
पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, शनिवार दोपहर लापता होने से पहले मृत नाबालिग को आरोपी के साथ देखा गया था। जांच के दौरान, अधिकारियों को उस इलाके का सीसीटीवी फुटेज मिला जहां प्रवास को नाबालिग के साथ देखा गया था।
उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रवास को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा था कि प्रवास जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और विरोधाभासी जवाब दे रहा था।
पुलिस घटना को फिर से समझना चाहती थी और घटनाओं के क्रम में प्रवास की भूमिका की भी जांच करना चाहती थी। इसी मकसद से जांच अधिकारी उसे बुधवार तड़के घटना स्थल पर ले गए।
घटना को फिर से समझने की इस प्रक्रिया के दौरान, आरोपी ने साथ चल रहे एक पुलिसकर्मी की सर्विस राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। जब उसने उस सर्विस राइफल से पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई, तो पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की।