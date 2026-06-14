logo
भारत समाचार

बंगाल: कुलतली में केरल के व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पांच गिरफ्तार, दो नाबालिग भी हिरासत में

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 14, 2026, 09:48 AM
बंगाल: कुलतली में केरल के व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पांच गिरफ्तार, दो नाबालिग भी हिरासत में

कोलकाता, 14 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली इलाके में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है।

पुलिस के अनुसार, केरल के रहने वाले एक व्यक्ति को कुलतली में कथित तौर पर चोर समझकर रस्सी से बांधकर पीटा गया था।इस पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई। यह घटना 9 जून को हुई थी, लेकिन पुलिस को इसके बारे में पूरी जानकारी शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए मिली।

शनिवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके आधार पर पहले आठ लोगों को हिरासत में लिया गया था। शनिवार देर रात पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया और एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया। सभी को बाद में अदालत में पेश किया जाएगा।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, केरल का यह व्यक्ति काम के सिलसिले में कुलतली के संकिजाहान इलाके में अपने एक परिचित के घर आया था। वह 9 जून की सुबह एक स्थानीय बाजार गया था। इलाके की सड़कें अनजान होने के कारण वह गलती से दूसरे मोहल्ले में चला गया। सूत्रों के अनुसार, उसे बंगाली भाषा नहीं आती थी।

ग्रामीणों ने जब एक अजनबी व्यक्ति को इलाके में घूमते देखा तो उससे पूछताछ की। कुछ लोगों ने उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा। इसके बाद मामला बढ़ गया और कुछ लोगों को शक हुआ कि वह चोर है। इसके बाद उसे रस्सी से बांधकर पीटा गया।

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के सड़क पर पड़े होने की सूचना मिलने पर कुलतली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उसे जयनगर-कुलतली ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उस समय मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे।

इसके बाद पुलिस को सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति को रस्सी से बांधकर पीटे जाने का वीडियो मिला। जांच में यह पुष्टि होने पर कि मृतक वही व्यक्ति है, जिसे स्थानीय लोगों ने चोर समझकर पीटा था, कुलतली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तारियां कीं।

पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मृतक की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम